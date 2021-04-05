DEVA Partili Yeneroğlu'ndan "5 Nisan Avukatlar Günü" açıklaması: 2016’dan 2020’ye kadar en az 605 avukat tutuklandı

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Avukatlar gününü buruk kutladıklarını belirten Yeneroğlu, "Kamuoyuna yansıyan verilere göre 2016’dan 2020’ye kadar en az 605 avukat tutuklanmış ve 441 avukata hapis cezası verilmiştir" dedi.

Avukatlık mesleğini ifa etmenin her geçen gün daha da zorlaştığını söyleyen Yeneroğlu, "Avukatlar; adliye koridorlarında, haciz mahallerinde görevleri sırasında saldırılara uğramakta ve hatta öldürülmektedir. Bunun yanı sıra mahkeme salonlarında avukatların söz hakları sınırlanmakta, kanun hükmüne rağmen soruşturma ve dava dosyalarını etkili bir şekilde incelemeleri engellenmektedir. Tek bir duruşma için saatlerce beklemek, mesleğin bir gerçeği haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Çoklu baro sisteminin Anayasa’nın ruhuna ve sözüne aykırı bir şekilde yapılan değişiklikle oluşturulduğuna değinen Yeneroğlu, baroların iktidar tarafından araçsallaştırılmasının önünün açıldığını söyledi.

Yeneroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslek faaliyeti yürüten avukatların, pandemi süresince en çok etkilenen meslek gruplarının başında olmalarına rağmen kendilerine devlet tarafından etkili bir yardım sağlanmamıştır. Bu süreçte pek çok sözleşmeli olarak çalışan avukatın işine son verilmiş, birçok serbest çalışan avukat ise ofisini kapatmak zorunda kalmıştır. Umutsuzluk ve ekonomik bunalım nedeniyle genç avukatlardan maalesef intihar edenler dahi olmuştur. Avukatların mesleki sorunlarına duyarsız kalınması, artık ekonomik sorunların ötesinde hayat memat meselesi halini almıştır. Bu nedenle, bir an önce özellikle genç avukatların ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Ayrıca tüm avukatlara yönelik olarak; KDV oranları indirilmeli, CMK ücretleri harcanan emekle orantılı olarak iyileştirilmeli, CMK kapsamında alınan dosyalardan beraat kararları ile ilgili Vekalet ücretlerinin ödenmesi geciktirilmemeli, SGK prim ve vergi mükellefiyetleri hafifletilmelidir."