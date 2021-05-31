DEVA Partili Yeneroğlu, Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretini sordu: Maske ve test kiti nakliyatı gümrük kayıtlarına girdi mi, hangi sıfatla resmi ziyaretlere katıldı?

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in uyuşturucu iddiaları sonrası Venezuela ziyareti tartışma yaratan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a ilişkin olarak verdiği soru önergesinde, "Erkam Yıldırım veya ortağı olduğu şirketler adına Venezuela’ya gönderilmek üzere maske veya test kiti nakliyatı Türkiye gümrük kayıtlarına girmiş midir?" diye sordu.

DEVA Partili Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru iki ayrı soru önergesinde, Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretini sordu.

Binali Yıldırım'ın, oğlunun Venezuela’ya Aralık 2020 tarihinde gittiğini ve Koronavirüs test kiti ile maske bağışında bulunduğu iddiasını hatırlatan Yeneroğlu, "Buna karşılık basında yer alan haberlere göre; 1 Ekim ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye gümrüklerinden Venezuela’ya giden tüm malların adet ve fiyat bilgileri ile birlikte tek tek kayıt altına alındığı listelerde ülkeden çıkışı izne tabi olan 'maske' bulunmadığı gibi 1500 adet test kiti gönderimin de Türkiye ve Venezuela’daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu tespit edilmiştir" diyerek Ticaret Bakanı Muş'a şu soruları yöneltti:

1- Erkam Yıldırım veya ortağı olduğu şirketler ihracı ön izne bağlı olan tıbbi maskeler ve test kitleri için ön izin belgesi almış mıdır?

2- Erkam Yıldırım veya ortağı olduğu şirketler adına Venezuela’ya gönderilmek üzere maske veya test kiti nakliyatı Türkiye gümrük kayıtlarına girmiş midir?

"Erkam Yıldırım, hangi sıfatla resmi ziyaretlere katılmıştır?"

Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde de "Eski Başbakan Sn. Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ve bazı YSK üyeleriyle beraber Venezuela’ya gitmiş ve burada Caracas Büyükelçiliği tarafından karşılanmış ve resmi ziyaretlerde bulunmuştur. Binali Yıldırım ise ilk olarak “Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır” açıklamasında bulunmuştur. Sonrasında ise oğlunun Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söylemiştir" ifadelerini kullanarak şu soruyu yöneltti:

Erkam Yıldırım, Venezuela’ya Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ve bazı YSK üyeleriyle beraber aynı uçakla mı gitmiştir? Erkam Yıldırım, hangi sıfatla resmi ziyaretlere katılmış ve Caracas Büyükelçiliğimiz hangi sıfatına istinaden kendisini karşılamış ve resmi görüşmelere dâhil etmiştir? Erkam Yıldırım, test kiti ve maske bağışında bulunmuşsa bu ürünler Türkiye Cumhuriyeti’ne ait uçakta mı taşınmıştır? Bağış yapıldığı iddia edilen tarihte covid test kitinin Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde olduğu ve tıbbi maskelerin de ihracının bağış karşılığı ön izne tâbi olduğu göz önüne alındığında; Koronavirüs'le mücadelede kullanılan tıbbi malzemelerin diğer ülkelere bağışlanmasının usulü ve şartları nelerdir? Erkam Yıldırım, Venezuela’ya iş adamı olarak yeni fırsatlar araştırmak için gitmişse Dışişleri Bakanlığı kendisine ticari faaliyetlerinde ve saha araştırmasında yardımcı olmuş mudur?

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TIKLAYIN - Binali Yıldırım: Oğlum Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret etti

Sedat Peker ne demişti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

"Kokain, önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. En son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergâh çalışması. ABD’de uyuşturucuyla mücadele çok güçlü ve baskın karakter. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Kolombiya’dan oradan geçirmek çok kolay, yeni adres. Venezuela’da sıfır kontrol. Buraya döneceğiz bir de bize gelen kokainler diyorsunuz ya. Avrupa’da kokainin fiyatı çok ucuz, 45 bin eurolarda kilosu. Türkiye’de çok pahalı, esas pahalı olan yer Orta Doğu.

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası."