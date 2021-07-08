DEVA Partili Yeneroğlu, Bakan Soylu'ya polis intiharlarını sordu

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, "İntihar eden polis memurlarının intihar sebepleri araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa polis memurlarının intihar sebepleri nelerdir? Araştırılmamışsa neden araştırılmamıştır?" diye sordu.

DEVA Partili Yeneroğlu, polis intiharlarını Meclis gündemine taşıdı.

"Ağır çalışma şartları, amirlerin uyguladığı baskı, mobbing, tehdit ve mâli sıkıntılar nedeniyle birçok polisimiz intihar etmiştir. 05.07.2021 tarihi itibariyle 2021 yılının ilk 6 ayında 47 polis memurunun intihar ettiği medyaya yansımıştır. Polisleri intihara sevk eden sorunların çözümü için adım atılıp atılmadığı konusunda şüpheler mevcuttur. Ayrıca intihar eden polis sayıları resmi olarak paylaşılmamaktadır. Acil bir önlem planı oluşturulması ve polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi zorunludur" diyen Yeneroğlu, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti: