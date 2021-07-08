DEVA Partili Yeneroğlu, Bakan Soylu'ya polis intiharlarını sordu

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, "İntihar eden polis memurlarının intihar sebepleri araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa polis memurlarının intihar sebepleri nelerdir? Araştırılmamışsa neden araştırılmamıştır?" diye sordu.
DEVA Partili Yeneroğlu, polis intiharlarını Meclis gündemine taşıdı.
"Ağır çalışma şartları, amirlerin uyguladığı baskı, mobbing, tehdit ve mâli sıkıntılar nedeniyle birçok polisimiz intihar etmiştir. 05.07.2021 tarihi itibariyle 2021 yılının ilk 6 ayında 47 polis memurunun intihar ettiği medyaya yansımıştır. Polisleri intihara sevk eden sorunların çözümü için adım atılıp atılmadığı konusunda şüpheler mevcuttur. Ayrıca intihar eden polis sayıları resmi olarak paylaşılmamaktadır. Acil bir önlem planı oluşturulması ve polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi zorunludur" diyen Yeneroğlu, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:
- 1- Son 5 yılda intihar eden polis memurlarının sayısı kaçtır?
- 2- İntihar eden polis memurlarının intihar sebepleri araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa polis memurlarının intihar sebepleri nelerdir? Araştırılmamışsa neden araştırılmamıştır?
- 3- Polis memurlarının intihar sebepleri araştırılmışsa bu sebeplerin ortadan kaldırılması için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
- 4- Emniyet teşkilatı içerisinde üstlerin astlarına uyguladığı iddia edilen mobbing ve baskının tespiti ve bunlarla mücadele için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
- 5- Polislere psikolojik destek sunmak üzere Polis Rehabilitasyon Merkezleri kurulacak mıdır?
- 6- Polislerin ve ailelerinin sosyal güvenlik hakları ve mâli açıdan desteklenmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır veya hangi çalışmalar planlanmaktadır?
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