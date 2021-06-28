DEVA Partili Yeneroğlu, Bakan Soylu'ya Onur Yürüyüşü'nü sordu: Yetkisini kötüye kullanan kolluk güçleri ile ilgili idari soruşturma başlatıldı mı?
28 Haziran 2021 15:30
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 26 Haziran'da Taksim'de yapılan Onur Yürüyüşü'ne yapılan polis müdahalesine ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
DEVA Partili Yeneroğlu, "İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Cihangir semtinde gerçekleşen toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında kolluk güçlerinin ölçüsüz müdahalesi, etik dışı söylemleri ve kafe, lokanta ve evlerden gözaltılar yapıldığı medyaya yansımıştır" dedi.
Yeneroğlu, Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği tek soruluk önergede, "Ölçüsüz müdahalede ve etik dışı söylemde bulunarak ve haksız gözaltı yaparak yetkisini kötüye kullanan ve suç işleyen kolluk güçleri ile ilgili idari soruşturma başlatıldı mı?" diye sordu.