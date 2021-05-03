DEVA Partili Çanakcı: Memur ve emekliye yapılan zam, makyajlı enflasyon rakamlarının bile yaklaşık yarısı

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, TÜİK’in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Halkın hissettiği enflasyonun resmi rakamların iki katından fazla olduğunu hatırlatan Çanakcı, hükûmetin vahim hatalarının sadece enflasyondaki artışa değil, vatandaşların intiharına yol açtığını söyledi.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı nisan ayına ilişkin enflasyon verileri üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Geçim sıkıntısı can alırken kaynakları rant projelerinde heba etmeyin’

“Hükûmetin vahim hataları ve yanlış politikaları maalesef artık enflasyondaki yüzde artışlara değil, en kıymetli değerimiz olan vatandaşlarımızın hayatlarına yansıyor. Günler, vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı nedeniyle hayatlarına son verdiği haberlerini yüreklerimiz yanarak okumakla geçiyor. Yurtiçi Üretici Fiyatlarında artış yüzde 35’i aştı, çekirdek enflasyon göstergelerindeki bozulma sürüyor. Hükûmete, kurumlara ve politikalara güven kalmadı. Enflasyonun önümüzdeki dönemdeki görünümüne ilişkin endişeler de ciddi biçimde artıyor. Hükûmet, sorunları görmezlikten gelme ve inkâr etme anlayışını terk edip, ülkemizin kaynaklarını yandaş gruplar ve rant projeleri için heba etmek yerine halkımızın gerçek ihtiyaçları için kullanmalıdır.”

‘Ekonomide tablo kötüleşiyor’

“TÜİK’in nisan ayı verilerinde de görüldüğü gibi, hem tüketici fiyatları (TÜFE) hem de yurt içi üretici fiyatlarında (Yİ-ÜFE) yaşanan artış, ekonomik tablonun kötüleşmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. TÜFE’deki aylık artış yüzde 1,7; yıllık artış ise yüzde 17,1 oldu. Yurtiçi üretici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 4,3; yıllık artış ise yüzde 35,2 oldu. Yurtiçi üretici fiyatları yıllık artış hızı bir yıl içinde 30 puana yakın artış gösterdi.”

‘TÜİK’in makyajlı verileri bile hayat pahalılığını gösteriyor’

“İlk dört aylık enflasyon TÜFE’de yüzde 5,5; Yİ-ÜFE’de ise yüzde 12,9 seviyesinde. Hatırlanacağı üzere, hükûmet memurlarımıza bu yılın ilk altı ayı için yüzde 3’lük bir zam vermişti. Bu veriler, TÜİK’in bastırılmış ve makyajlanmış verilerine göre bile hayat pahalılığının ulaştığı dayanılmaz boyutu ortaya koymaktadır. Yapılan bağımsız enflasyon hesaplamalarına ve anketlere göre halkımızın fiilen yaşadığı enflasyon, resmî rakamların iki katından fazladır.”