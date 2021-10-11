DEVA Partili Aydemir'den Enerji Bakanı Dönmez'e: Anladık yönetemiyorsunuz, en azından vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmayın ve saygısızlık yapmayın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in "Doğal gaz ve elektrikte faturanın yarısını karşılıyoruz" sözlerine tepki gösterdi. Aydemir, "Kendi hatalarınız sonucu oluşan maliyeti vatandaşlarımızın parasıyla ödemeyi lütuf gibi sunmanız, vatandaşlarımıza saygısızlıktır. Anladık yönetemiyorsunuz, en azından vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmayın ve saygısızlık yapmayın. Kötü yönettiğinizi kabul ederek yol açın" dedi.

Birol Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğal gaz ve elektrikte faturanın yarısını karşılıyoruz" diyen Enerji Bakanı Fatih Dönmez’i eleştirdi.

Aydemir’in açıklaması şöyle:

"Vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmayın"

"Vatandaşa yansıtmadığınızı, devletin ödediğini söylediğiniz tutar, neticede vergiler dolayısıyla vatandaştan çıkıyor. Faturaya yansıtsanız da yansıtmasanız da oluşan bu maliyeti neticede vatandaşlarımıza yüklüyorsunuz. Kendi hatalarınız sonucu oluşan bu maliyeti vatandaşlarımızın parasıyla ödemeyi lütuf gibi sunmanız, her şeyden önce vatandaşlarımıza saygısızlıktır. Anladık yönetemiyorsunuz, en azından vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmayın ve saygısızlık yapmayın. Kötü yönettiğinizi kabul ederek yol açın.

Sayın Bakan’ın bu ifadesi, aslında kötü yönettiklerinin itirafı niteliğindedir. Sayın Bakan, kanunî sorumluluğunuz var. Elektrik ve doğal gazın yeterli, sürekli ve mümkün olduğu ölçüde düşük maliyetli şekilde sunulması için piyasaları düzenlemek ve denetlemekle yükümlüsünüz.

"Kanunu yanlış anlamışsınız"

Siz kanunu yanlış anlamışsınız ya da anlamak işinize gelmiyor. Kanun, ‘Düşük maliyeti, faturanın yarısını devlet, dolayısıyla vatandaşa yükleyerek sağla’ demiyor. ‘Mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf piyasayı oluşturarak ve bu piyasada bağımsız düzenleme ve denetim yaparak sağla’ diyor.

Dünyada enerji hammadde fiyatlarının arttığı bir gerçek ama hükûmet olarak sorumsuzluğunuz, tedbirsizliğiniz ve anlamsız inatlarınızla yangına benzin döküyorsunuz. Özellikle doğal gazda geçen sene maliyetler düşükken, hatta dipteyken ne yaptınız Sayın Bakan? Neden bu günleri öngörerek gerekli tedbirleri almadınız?

"Sistemi bozan hükümetin ilgilendiği tek şey görüntü"

Hükûmet olarak tedbir almadığınız gibi her geçen gün yanlış müdahalelerle sistemi daha da bozuyorsunuz. Yatırım ortamını bozarak, piyasayı siyasete alet ederek yeterli yatırımların yapılmasına engel oluyorsunuz. Ekonomiyi kötü yöneterek TL’nin değer kaybına ve maliyetlerin artmasına neden oluyorsunuz. Faturalara yansıtmamak adına kamunun şirketlerini zarar ettiriyorsunuz. Serbest piyasa dinamiklerini bozuyorsunuz. İlgilendiğiniz ve kafa yorduğunuz tek şey görüntü. Piyasanın da vatandaşlarımızın da sorunlarına kulak tıkıyor ve köklü çözüm üretme noktasında adım atmıyorsunuz."