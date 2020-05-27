DEVA'dan MHP'ye yanıt: İktidarın küçük ortağı adına yapılan iftira dolu açıklamaları cevap vermeye değer bulmuyoruz

DEVA Partisi'nden MHP'nin kendilerine ve Genel Başkan Ali Babacan'a yönelik açıklamalarına yanıt geldi. DEVA'dan yapılan açıklamada, "İktidarın küçük ortağı adına, her zamanki hakaretamiz ve tehditkar üslupla, Partimizi ve Genel Başkanımızı hedef alan iftira dolu bir açıklama yapılmış. Bu tür izansız açıklamaları cevap vermeye değer bulmuyoruz" dendi.

Babacan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, DEVA'yı "FETÖ projesidir. Pensilvanya kaynaklıdır" sözleriyle hedef almasının ardından başlayan tartışma sürüyor.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Babacan'ın, Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır." ifadesini kullanmıştı.

"Cevap vermeye değer bulmuyoruz"

Büyükataman tarafından yapılan sert açıklamaya Twitter üzerinden yanıt veren DEVA Partisi şu ifadeleri kullandı:

İktidarın küçük ortağı adına, her zamanki hakaretamiz ve tehditkar üslupla, Partimizi ve Genel Başkanımızı hedef alan iftira dolu bir açıklama yapılmış. Bu tür izansız açıklamaları cevap vermeye değer bulmuyoruz. Biz, ülkenin büyüyen sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz.

Ne olmuştu?

Babacan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEVA partisi ile ilgili "FETÖ projesidir. Pensilvanya kaynaklıdır." sözlerine tepki göstererek, "Bunlar deli saçması iddialar. Evet DEVA Partisi bir projedir ama bu bir Anadolu projesidir. Bir Trakya projesidir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da bir açıklama yaparak Babacan'ın ifadelerine şu tepkiyi vermişti: "Türkiye'de meşru iktidarı devirmeye dönük ‘iyi', ‘gelecek' ve ‘deva' rumuzlu Pensilvanya ve okyanus ötesi projelerinin bir parçası olan Ali Babacan, tezgahını ortaya çıkaran Bahçeli'den 20 yıl öncesinin ve 57. Hükûmet döneminin ekonomi politikalarının hesabını sormaya kalkmıştır.

"Babacan’ın sahip olduğu nimetleri inkar eden hayırsız evlat gibi hareket ederek popülizme yeltenmesi, erken havlu atmadır. Siyaset ringine bizzat çıkıp herkese meydan okumak, müsabaka başlayınca hep belden aşağıya yumruk atıp faul sayılan bölgelere çalışmak, acemi boksörlerin işidir"

Yalçın’ın açıklamaları üzerine DEVA Partisi ise şöyle yanıt vermişti: "Genel Başkanımız Ali Babacan, Bahçeli’nin iktidar ortağı olduğu üçlü koalisyon döneminde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük ekonomik krizi olan 2001 krizini hatırlatmıştır. (…) Bugün ise ülkemiz yeniden derin bir ekonomik krizin içerisindedir ve 2001 krizinde iktidar ortağı olan Bahçeli, bugün yine iktidar ortağıdır. Bu tarihsel gerçeklik perspektifinde bugüne dair yapılmış bir yoruma karşılık olarak Bahçeli’nin genel başkan yardımcıları tarafından yapılan açıklamalar ise hakaret ve iftiralardan ibarettir."

DEVA'nın yanıtının ardından MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Yediği kaba pisleyen, çıktığı evi taşlayan, FETÖ’nün yedek akçesi Ali Babacan, kendisine verilen gazla Türk milletini karşısına alacak cesareti bulmuş gözükmektedir" demişti. Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi geçmişten bugüne demokrasinin önündeki tıkaçları itina ile açmıştır. Bununla birlikte demokrasiyi kemirerek açtıkları delikten içeri sızmaya kalkan demokrasi farelerine de müsaade etmemeye kararlıdır" ifadelerini kullanmıştı.