Dev yılanlar dinazor yavrularıyla beslenmiş

T24 - Anakondaların atası olan dev yılanlar, yumurtadan yeni çıkan dinozor yavrularıyla besleniyormuş.







Hindistan’ın Gujarat eyeletinde bulunan 67 milyon yaşındaki fosiller, günümüzün dev yılanlarının atasının temel gıdasının, yumurtadan yeni çıkan dinozorlar olduğunu gösteriyor.



Hintli paleontolog Dhananjay Mohabey tarafından bir dinozor yuvasında keşfedilen kemiklerin anlattığı öykü, çeşitli ABD üniversitelerinden bilimcilerin yardımıyla 27 yıl sonra çözüldü.



Yuvadaki taşlaşmış kemik ve yumurtalar sabırla ayıklanıp temizlendi ve tüyler ürpertici bir sonuca ulaşıldı. Buna göre dev dinozorların minik yavrularının çoğunun yaşama göz açtıklarında gördükleri ilk ve son görüntü, bir yılanın açılmış ağzı.



Sanajeh indicus adı verilen yılan türü, günümüzdeki boa ve anakonda gibi avlarını sıkarak öldürüp yutan yılanların ilkel bir atası. Kafa kemikleri torunlarınkiler gibi hareketli olmadığından, ağzı büyük canlıları yutabilecek kadar açılamıyor. Çeneleri de sert kabuklu dinozor yumurtalarını kıracak kadar güçlü değil; ama yumurtadan çıkan yavrular, gıda olarak ideal.



Bulguları Açık Erişimli Bilim Kütüphanesi’nin (Public Library of Science ) PLoS Biology dergisinde

yayımlayan araştırmacılar, daha sonra aynı bölgedeki başka dinozor yuvalarında da benzer yılan iskeletleri bulmuşlar. Bu da yılanların yumurtaların başında yavruların çıkmasını beklediklerinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.



Paleontologların ilgi odağı olan 3,5 metre boyundaki yılan iskeleti, gevşek kumlara gömülmüş ve üzeri ince bir tortul tabakayla örtülmüş yumurta yatağında, kabuğu yeni kırılmış bir yumurtanın etrafına çöreklenmiş olarak bulunmuş. İskeletin hemen yanında da yumurtadan yeni çıkmış, yarım metre boyunda bir yavrunun kalıntıları bulunmuş. Araştırmacılar, yavrunun yumurtadan çıkarken yaptığı hareketin yılanı çektiğini düşünüyorlar. Hemen o sırada meydana gelen bir kum ve çamur kaymasının, avcıyı avıyla birlikte gömdüğü anlaşılıyor.



Chicago Üniversitesi’nden “Paleosanatçısı” Tyler Keillor, fosil kalıntıların konumundan yola çıkarak görüntüde izlenen ve bu dramatik olayı temsil eden maketi oluşturmuş.



Yumurtalar, titanosaur denen dev bir türe ait. Sauropod denen uzun boyunlu, otçul dinozorlar grubuna ait türün cüssesinin 100 tona kadar ulaştığı biliniyor. Bulgular, yüzbinlerce savunmasız sauropod yavrusunun yılanlarla birlikte öteki avcıların da yer aldığı bir avcılar ekosistemini desteklediğini gösteriyor. Paleontologlar, avcılara yem olmaktan kurtulabilmek için titanosaur yavrularının ilk yıl içinde hızla büyüdüklerini düşünüyorlar.