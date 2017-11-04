Dev yayın balığı sevindirdi

Halil ATAŞ/İZNİK(Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik İlçesi Orhangazi sahilinde balıkçıların ağına takılan 1 metre 10 santim uzunluğundaki yayın balığı bin liraya balık restorana satıldı.

İznik Gölü\'nün, Orhangazi sahilinde avlanmak için açılan balıkçıların ağına 1 metre 10 santim uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı. İznik Gölü\'nün en lezzetli balığı olan yayın balığı balıkçılar tarafından restoran işleten Nihat Temel\'e kilosu 25 liradan bir milyon liraya satıldı. Balıkçılar, yıllardır böyle bir yayın balığı yakalamadıklarını söylerken restoran işleten Nihat Temel ise, \"bu balığı önce tezgahım da sergileyeceğim daha sonra da porsiyonlar halinde müşterilerime satacağım. Sadece yayın balığı yemek için işyerime gelen müşterilerim var\" dedi.

FOTOĞRAFLI