Dev turnuvadan Altınordu’ya davet

Türkiye’de altyapı denildiğinde akla ilk gelen kulüplerden biri olan Altınordu’nun U15 Takımı’na dikkat çeken bir davet geldi. Altınordu U15 Takımı, 15 yaş kategorisinde dünyanın 1 numaralı salon futbol turnuvası olan MTU Hallen Cup’a Türkiye’den davet edilen tek ekip oldu.

Kırmızı-lacivertli gençler, aralarında Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Chelsea, Schalke 04, Ajax, Arsenal, Milan, Benfica ve Stuttgart gibi Avrupa futbolunun dev ekipleriyle karşılaşacak. 24 takımla dev turnuva için Cuma günü Almanya’ya gidecek olan Altınordu, M Grubu’nda Eintracht Frankfurt, Chelsea, Milan, SV Kehlen ve SG L’argen ile kozlarını paylaşacak.

Altınordu, zorlu seriye cumartesi günü saat 10:40’taki SV Kehlen maçıyla başlayacak, 11:30’da Eintracht Frankfurt, 12:30’da SG L’argen, 13:40’ta Milan, 15:30’da ise Chelsea ile oynayacak. Cumartesi günkü grup maçları sonunda ise pazar günkü rakipler belli olacak, final aynı gün 15:40’ta yapılacak.

“Avrupa’nın en ünlü rakipleriyle oynayacağız”

Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmeni Murat Korkmaz, MTU Hallen Cup’ın çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, “15 yaş kategorisinde Avrupa’nın en ünlü ekipleri ile oynayacağız. Böylelikle hem kendi organizasyonumuzun son durumunu göreceğiz hem de çok önemli bir uluslararası maç tecrübesi kazanacağız” dedi.