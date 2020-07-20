Dev Turizm-İş Başkanı: Otellerin pandemi sertifikalarına kuşkuyla bakılmalı; turizmde 2-2.5 milyon işsiz var

Dev Turizm-İş Sendikası Başkanı Mustafa Savfet Yahyaoğlu, resmi verilere göre turizmde 927 bin kişinin çalıştığını,ancak gerçek sayının bundan çok daha fazla olduğunu ve 3-3.5 milyona ulaştığını belirtti. Ekonomy.TV'nin haberine göre kayıtdışı oldukları için turizmde 2-2.5 milyon çalışanın kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneğinden yararlanamadığını belirten Yahyaoğlu, “Geçen sezon işten ayrılıp yeni sezonu bekleyen işçiler pandemi sürecini işsiz ve ücretsiz geçirdi. Kayıtlı 927 bin işçinin de 600-700 bini şu anda boşta, işsiz bekliyor. Bir kısmı da ücretsiz izinde. Eğer oteller açılmazsa gelecek Mart’a kadar işsiz kalacaklar” dedi.

Oteller açılsa personel bulamazlar çünkü…

Sezonluk turizm çalışanlarının birçoğunun iş bulamayınca şehirlerine geri döndüğünü anlatan Dev Turizm-İş Sendikası Başkanı Mustafa Savfet Yahyaoğlu, kayıtlı olmadıkları ve sezonluk çalıştıkları için TÜİK’in onları işsiz saymadığını, gerçekte ise işsiz olduklarını vurguladı. Yahyaoğlu, “Antalya’da 4 bin otel var. Bunlar şu anda açılsa personel bulamazlar çünkü çalışanların tümü umudu kesip şehirlerine geri döndü” dedi.

Yahyaoğlu, turizm işletmecilerinin ellerini taşın altına koymaktan kaçınıp bütün yükü devlete yıkmaya çalıştıklarını da belirterek, “Türkiye COVID-19’la Türkiye aşıyı, ilacı bulmadı ama maaş ödemeden işçi çalıştırmanın yolunu buldu kısa çalışma ödeneği ve zorunlu ücretsiz izinle…” diye konuştu.

Oteller güvenli mi?

Otellerde başta yemekhaneler ve personel soyunma odaları olmak üzere birçok alanın sosyal mesafe kurallarını uygulamaya uygun olmadığını da belirten Dev Turizm-İş Sendikası Başkanı Mustafa Savfet Yahyaoğlu, pandemi sertifikası aldığını öne süren kuruluşlara kuşkuyla bakılması gerektiğini belirterek, “Hatırlı tanıdığı olanlar bu sertifikaları alıp kapılarına asacaklar” dedi.

Otellerin COVID-19 konusunda eğitim vermeden eğitim vermiş gibi davrandığını belirten Dev Turizm-İş sendikası Başkanı, “Personele COVID-19 bulaşma riski yüksek. Müşterinin odasından çarşafını, özel eşyalarını alıp çamaşırhanelere taşıyacak. Çamaşırhanede bunlar yıkanacak. Garsonların tabakları uzaktan atma şansları yok, yakın temas içinde çalışacaklar” diye konuştu.

Türkiye’nin turizmde uyguladığı düşük fiyat politikasının da hijyen koşullarını iyileştirmenin önünde engel olduğunu belirten Yahyaoğlu şöyle dedi: "En yeni oteller Türkiye'de. Mermerden saraylar yapmışız ama içinde asgari ücretliler çalışıyor."