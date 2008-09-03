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Spor

Dev takasa Laporta engeli

03 Eylül 2008 03:00


Barcelona Real Madrid ile Robinho ve Eto’o’yu takas etmenin yollarını ararken başkan Laporto bunu engelledi. Guardiola Robinho’yu istiyordu. Parayla bu işin olmayacağını bilen Barcelona takas yoluna giderek hocasının isteğini gerçekleştirmek niyetindeydi.

Real Madrid’in de Eto’o’ya sıcak bakacağı düşünülüyordu. Bu yaz Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eto’o’nun Robinho ile takasına ise son anda başkan Laporta engel olarak Kamerunlu futbolcunun takımda kalmasını sağladı.

Eto’o’nun Barcelona’da bu sene oynayıp oynamayacağı ve oynarsa nasıl bir performans çizeceği merak konusu…

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