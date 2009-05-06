Dev şirketlerden tarihi kâr kaybı

ABD'nin en büyük 500 şirketinin gelir, kar, aktif ve öz sermayelerinin açıklandığı Fortune 500 sıralamasında, listenin 55 yıllık tarihinde kârlarda en büyük düşüş yaşandığı bildirildi. 500 şirket arasında en çok kâr eden beş şirketin toplam zararı 266.7 milyar dolara ulaştı.



Fortune Türkiye Dergisi, mayıs sayısında Fortune 500 - ABD'nin en büyük şirketleri çalışmasına yer verdi. Derginin çalışmasına göre, ABD'nin en büyük 500 şirketinin gelir, kar, aktif ve öz sermayelerinin açıklandığı listede çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Listenin 55 yıllık tarihinde kârlarda en büyük düşüş yaşandı.



Geçen yıl ikinci sırada yer alan Exxon Mobil 2008 yılında yüzde 18,8 artışla 442 milyar 851 milyon dolar gelir elde etti ve birinci sıraya yerleşti. Geçen yılın birincisi Wal-Mart Stores, 2008'de yüzde 7,1 artışla 405 milyar 607 milyon dolar gelir sağladı ve ikinci oldu.



Chevron'un 263 milyar 159 milyon dolar gelir ile üçüncü sırada yer aldığı listede ConocoPhillips dördüncü, General Electric beşinci oldu.



Fortune 500 listesinde toplam gelir 2007 yılına göre yüzde 0,8 artarak 10,7 trilyon dolara çıktı. Toplam kar ise yüzde 84,7 oranında azalarak 98,9 milyar dolara geriledi.



Listede yer alan 128 şirket zarar açıklarken ilk 10 sırada yer alan şirketin dördü (ConocoPhillips, General Motors, Ford Motor ve Valero Energy) zarar etti.



500 şirket arasında en çok zarar eden 5 şirket, American International Group (99 milyar 289 milyon dolar), Fannie Mae (58 milyar 707 milyon dolar), Freddie Mac (50 milyar 119 milyon dolar), General Motors (30 milyar 860 milyon dolar) ve Citigroup (27 milyar 684 milyon dolar) oldu.



Finans, tüketim ürünleri, perakende, otomotiv gibi sektörlerin krizden büyük darbe aldığı görülürken teknoloji şirketleri istikrarlı bir büyüme kaydetti. Microsoft 17,7 milyar dolar, Cisco 8 milyar dolar, Oracle 5,5 milyar dolar ve Apple 4,8 milyar dolar kar elde etti.



Geçen yıl listede yer alan 38 şirket bu yılki listeye giremedi.



FORTUNE 500 ABD LİSTESİNDE İLK 5



Sıra Şirket / 2008 geliri (Milyon dolar)



1 Exxon Mobil / 442.851



2 Wal-Mart Stores / 405.607



3 Chevron / 263.159



4 ConocoPhillips / 230.764



5 General Electric / 183.207



