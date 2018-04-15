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Ekonomi

"Dev şirketin patronu kayıplara karıştı" iddiası

İnan'ın 'FETÖ' soruşturması kapsamında iki yıl önce ifadesi alınmıştı

15 Nisan 2018 10:15

İnanlar İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Serdar İnan'ın "kayıplara karıştığı" iddia edildi. İnan'ın Kanada ya da Avustralya'ya yerleştiği ileri sürüldü. 

İnanlar İnşaat, başta gayrimenkul olmak üzere sigorta ve otomotiv sektörlerinde de faaliyet gösteriyor.

Jale Özgentürk'ün Hürriyet'te "Gözler finansman desteğine çevrildi" başlığıyla yayımlanan haberinde, alacaklı çalışanlar ve İnanlar'ın devam eden projelerinden konut alanların da Serdar İnan'a ulaşamadığı iddiası yer aldı.

Özgentürk, sözlerine şöyle devam etti:

"50 yılı aşkın süredir faaliyette olan bir firmanın en tepe isminin, hakkındaki ‘kaçtı’ iddialarına karşı sessiz kalması dikkat çekici. İddialar üzerine biz de geçen hafta kendisine ulaşmaya çalıştık. Ancak ne şirketinden ikna edici bir cevap alabildik ne de bir yetkiliyle konuşabildik. Serdar İnan mesajlarımıza da dönüş yapmadı.

"Bu arada ‘kaçtı’ iddiaları üzerine bazı alacaklı bankaların da harekete geçtiği bize ulaşan bilgiler arasında. Bakalım önümüzdeki günlerde Serdar İnan’dan bir ses çıkacak mı?"

Ne olmuştu?

Binlerce konut üreten ve ilginç projelerle gündeme gelen İnan, Ağustos 2016’da "FETÖ/PDY" finans yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İnan bu olay sonrası yaptığı açıklamada “İfademin alınmasını müteakip bu soruşturma ile şahsımın bir alakasının olmadığı anlaşılmış Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile koşulsuz serbest bırakılma kararı alınmıştır” demişti.

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