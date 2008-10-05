Dev satış iptal

Citibank, Wells Fargo bankasının, zor durumdaki bankalardan Wachovia'yı satın alma işlemini durdurttu.



Citibank, çıkarttığı mahkeme kararıyla, Wachovia'nın başka bir alıcıya satışını bloke etti.



Devletin yardım paketinden pay almayacak olan Wells Fargo devir alma çerçevesinde, Wachovia'nın hisseleri için 15,1 milyar dolar ödeyecekti ve birleşmenin toplam maliyeti 10 milyar dolar olacaktı.



Citigroup’u atlatmıştı



ABD’nin zor durumdaki bankası Wachovia, geçtiğimiz günlerde ’devlet müdahale etmesin’ diyerek Citigroup’u atlatıp 15.1 milyar dolara Wells Fargo ile birleştiğini açıklamıştı.



Citigroup, Wells Fargo ve Banco Santander ile satış için masaya oturan Wachovia, tercihini, ABD’nin en yaygın konut kredisi kullandıran bankalarından Wells Fargo’dan yana kullanmış, böylece, ABD’nin üçüncü büyük bankası konumundaki Citigroup’un hükümetin de desteğiyle Wachovia’nın bankacılık bölümünü 2.16 milyar dolara satın alma planı suya düşmüştü.



Yapılan açıklamada, iki banka arasındaki anlaşmanın federal hükümetin hiçbir desteği alınmadan gerçekleştirildiği belirtilerek, Wachovia’nın bankacılık bölümü dahil tüm operasyonlarıyla birlikte, ABD’nin TMSF’si (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) FDIC’nin hiçbir müdahalesi olmadan Wells Fargo ile birleştiği kaydedilmişti. Bankaların yönetim kurulları tarafından onaylanan anlaşmaya göre Wells Fargo birleşme için 15.1 milyar dolar değerinde hisse ile ödeme yapacaktı. Ayrıca, birleşme harcamalarının 10 milyar doları bulacağını açıklayan Wells Fargo, birleşme sonrasında 20 milyar dolarlık menkul kıymet ihraç edileceğini açıklamıştı.



