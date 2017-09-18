Dev platform geçti, boğaz trafiği açıldı

Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) İstanbul Boğazı\'ndan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki \'Scarabeo 9\' adlı dev petrol arama platformu geçti. Geçiş tamamlandıktan sonra transit gemi geçişine kapalı olan İstanbul Boğazı tekrar trafiğe açıldı.



Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, saat 06.30\'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.



Platformun boğazdan geçişinin ardından kapalı olan boğaz öğlenden sonra yeniden gemi trafiğine açıldı.