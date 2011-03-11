Dev organizasyonda mükemmel düet!

T24 - “Aile İçi Şiddete Son!” kampanyasının gelenekselleşen konserlerinde bu yıl Nilüfer sahne aldı. Dev organizasyonda ünlü sanatçıya, son albümünde düet yaptığı rock’çılar da eşlik etti.



“Aile İçi Şiddete Son!” kampanyası kapsamında hizmete açtığı Acil Yardım Hattı’na destek sağlamak amacıyla üç yıldır konserler düzenliyor. Geleneksel hale gelen ve Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleşen organizasyonun bu yılki yıldızı, Türkiye’nin en güçlü seslerinden Nilüfer’di.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





2700 kişi geldi



Önceki gece İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan konserde Nilüfer, son albümü “12 Düet”te kendisine eşlik eden rock’çılarla birlikte sahneye çıktı ve 2 bin 700 kişiye unutamayacakları bir gece yaşattı. Hit olmuş şarkılarını şiddet mağduru kadınlar için söyleyen Nilüfer’e Şebnem Ferah, Yüksek Sadakat, Malt, Gece Yolcuları, Ogün Sanlısoy, Badem, Hayko Cepkin, Candaş/Cingi/Ruacan, Rashit, TNK ve 4x4 eşlik etti. Konserde, Acil Yardım Hattı’nı aylarca ayakta tutmaya yetecek kadar gelir elde edildi. Tüm gelir, Acil Yardım Hattı’na aktarılmak üzere Aralık Derneği’ne bağışlandı.





Ünlüler de izledi



Most Production imzasıyla gerçekleştirilen organizasyona tüm sanatçılar ve Most Production ücretsiz destek verdi. Rixos Otelleri tarafından işletilen İstanbul Kongre Merkezi de mekan destekçisi olarak katkıda bulundu. Konseri izleyenler arasında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun yanı sıra Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Efe Önbilgin, Tayfun Demirören, Nazlı Keçeli, Asya, Behzat Gerçeker, Maide Kurttepeli, Gül Dürüst, İzzet Antebi ve Ralf Tezman gibi iş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de vardı.



* Bu yıl Almanya’da düzenlenecek 56. Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek olan Yüksek Sadakat grubu, Nilüfer’le “Göreceksin Kendini” adlı şarkıda düet yaptı.





Yardım daha çok kadına ulaşsın



Nilüfer’in klasik şarkılarının yeni versiyonlarını seslendirdiği konser, aile içinde kötü muamele ve şiddete maruz kalan kadınlara hukuki, psikolojik ve güvenlikle ilgili destek sağlamak amacıyla dört yıl önce hizmete açılan Acil Yardım Hattı’na maddi destek sağlamak ve daha çok kadına ulaşabilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi.





Tüm kalbimizle destekliyoruz



Nilüfer, gecenin sonunda projeye destek veren tüm rock’çıları sahneye çağırdı ve “Hürriyet Gazetesi’nin projesi olan Aile İçi Şiddete Son! kampanyasını tüm kalbimizle destekliyoruz” dedi.





