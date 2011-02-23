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Spor

DEV ORGANİZASYON MERSİN'İN MERSİN (A.A)

23 Şubat 2011 21:59

-DEV ORGANİZASYON MERSİN'İN MERSİN (A.A) - 23.02.2011 - Ekonomik kriz nedeniyle birçok yükümlülüğü yerine getiremeyen Yunanistan'dan düzenleme hakkı alınan 2013 Akdeniz Oyunları'na Mersin ev sahipliği yapacak. Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden yapılan oylamada Mersin, Libya'nın Tripoli ve İspanya'nın Tarragone şehirleriyle yarıştı. Oylamaya Türkiye'nin dışında 21 Akdeniz ülkesinin internet yoluyla katıldığı belirtildi. Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Başkanı Amar Addadi tarafından açıklanan sonuçlara göre, yarışta Mersin birinci olurken, ikinciliği İspanya, üçüncülüğü ise Libya aldı.  İlk defa 1951 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları, 26 spor dalı ile olimpiyatlardan sonra dünyada en fazla branşın bir arada yapıldığı organizasyon olarak biliniyor. Akdeniz'e kıyısı olan 24 ülkenin katılımı ile 4 yılda bir gerçekleştirilen ve olimpiyat kurallarının geçerli olduğu 15 gün süren oyunlarda 3 bin 500'e yakın sporcu mücadele ediyor.

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