Dev maçın tarihi belli oldu

Turkcell Süper Lig'de 26. ve 27. haftada yapılacak maçların programı belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 12 Nisan Pazar günü yapılacak.



Ligde 26 ve 27. hafta maçlarının programı şöyle:



26. Hafta:

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4 Nisan Cumartesi:

13.30 Konyaspor-Hacettepe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

13.30 Ankaraspor-Bursaspor (Yenikent)

16.15 Denizlispor-Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.00 Beşiktaş-Kayserispor (BJK İnönü)

5 Nisan Pazar:

13.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya Atatürk)

13.30 Ankaragücü-Kocaelispor (Ankara 19 Mayıs)

15.15 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Hüseyin Avni Aker)

19.00 Fenerbahçe-Eskişehirspor (FB Şükrü Saracoğlu)

6 Nisan Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kamil Ocak)



27. Hafta:

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10 Nisan Cuma:

20.00 Kocaelispor-Beşiktaş (İsmetpaşa)

11 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Gaziantepspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Bursaspor-Ankaragücü (Bursa Atatürk)

15.15 Sivasspor-Antalyaspor (4 Eylül)

19.00 Hacettepe-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)

12 Nisan Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

13.30 Kayserispor-Denizlispor (Kadir Has)

13.30 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ali Sami Yen)



