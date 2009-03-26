Dev maçın tarihi belli oldu

Turkcell Süper Lig'de 26. ve 27. haftada yapılacak maçların programı belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 12 Nisan Pazar günü yapılacak.
Ligde 26 ve 27. hafta maçlarının programı şöyle:
26. Hafta:
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4 Nisan Cumartesi:
13.30 Konyaspor-Hacettepe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
13.30 Ankaraspor-Bursaspor (Yenikent)
16.15 Denizlispor-Sivasspor (Denizli Atatürk)
20.00 Beşiktaş-Kayserispor (BJK İnönü)
5 Nisan Pazar:
13.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya Atatürk)
13.30 Ankaragücü-Kocaelispor (Ankara 19 Mayıs)
15.15 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Hüseyin Avni Aker)
19.00 Fenerbahçe-Eskişehirspor (FB Şükrü Saracoğlu)
6 Nisan Pazartesi:
20.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kamil Ocak)
27. Hafta:
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10 Nisan Cuma:
20.00 Kocaelispor-Beşiktaş (İsmetpaşa)
11 Nisan Cumartesi:
13.30 İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Gaziantepspor (Atatürk Olimpiyat)
13.30 Bursaspor-Ankaragücü (Bursa Atatürk)
15.15 Sivasspor-Antalyaspor (4 Eylül)
19.00 Hacettepe-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)
12 Nisan Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)
13.30 Kayserispor-Denizlispor (Kadir Has)
13.30 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Atatürk)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ali Sami Yen)