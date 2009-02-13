Dev maç Yunus Yıldırım'ın



Turkcell Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 15 Şubat Pazar günü oynanacak maçta Yunus Yıldırım düdük çalacak.



Ligde 20. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:



14 Şubat Cumartesi



14.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Tolga Özkalfa

14.00 Ankaragücü-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek

15.00 Antalyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

19.00 Fenerbahçe-Hacettepe: Aytekin Durmaz



15 Şubat Pazar



14.00 Ankaraspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Koray Gençerler

14.00 Denizlispor-Konyaspor: Bünyamin Gezer

14.00 Kocaelispor-Kayserispor: Özgüç Türkalp

15.00 Bursaspor-Sivasspor: Bülent Yıldırım

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Yunus Yıldırım

