T24 LogoT24 Logo
Spor

Dev maç Yunus Yıldırım'ın

Turkcell Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

13 Şubat 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 15 Şubat Pazar günü oynanacak maçta Yunus Yıldırım düdük çalacak.

Ligde 20. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

14 Şubat Cumartesi

14.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Tolga Özkalfa
14.00 Ankaragücü-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek
15.00 Antalyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
19.00 Fenerbahçe-Hacettepe: Aytekin Durmaz

15 Şubat Pazar

14.00 Ankaraspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Koray Gençerler
14.00 Denizlispor-Konyaspor: Bünyamin Gezer
14.00 Kocaelispor-Kayserispor: Özgüç Türkalp
15.00 Bursaspor-Sivasspor: Bülent Yıldırım
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Yunus Yıldırım

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24