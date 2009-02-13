Dev maç Yunus Yıldırım'ın

Turkcell Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 15 Şubat Pazar günü oynanacak maçta Yunus Yıldırım düdük çalacak.
Ligde 20. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
14 Şubat Cumartesi
14.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Tolga Özkalfa
14.00 Ankaragücü-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek
15.00 Antalyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
19.00 Fenerbahçe-Hacettepe: Aytekin Durmaz
15 Şubat Pazar
14.00 Ankaraspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Koray Gençerler
14.00 Denizlispor-Konyaspor: Bünyamin Gezer
14.00 Kocaelispor-Kayserispor: Özgüç Türkalp
15.00 Bursaspor-Sivasspor: Bülent Yıldırım
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Yunus Yıldırım