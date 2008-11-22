Dev maç İnter'in

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İtalya Ligi Serie A'da sahasında Juventus'u konuk eden Inter, mücadeleden Muntari'nin ayağından bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı

22 Kasım 2008 02:00

İtalya Ligi Serie A'da haftanın maçı, Milano'da Giuseppe Meazza'da Inter ile Juventus arasında oynandı. Milan temsilcisi Inter, Torino temsilcisi Juventus'u ikinci yarıda Muntari'nin attığı gole 1-0 yenmeyi başardı.


İtalya Ligi Serie A'da 13. haftanın önemli maçında Cumartesi akşamı Inter ile Juventus, Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkatleri çeken ve Trezeguet, Buffon, Salihamidzic ve Poulsen gibi aslarından yoksun olan Torino ekibi zorlu deplasmanda sadece 72 dakika dayanabildi ve Inter 72. dakikada Sulley Muntari'nin golüyle maçı 1-0 galip tamamladı.

Inter özellikle ilk yarıda Ibrahimovic ve Adriano ile gole yaklaşırken Juventus kalecisi Alex Manninger kalesinde adeta devleşti. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren mavi siyahlılar aradığı golü 72. dakikada Muntari ile buldu.

Bu sonuçla Inter puanını 30'a yükseltip haftayı lider tamamlarken üçüncü sıradaki Juventus maç fazlasıyla 24 puanda kaldı.


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