Dev maç Efes Pilsen'in



Beko Basketbol Ligi'nde haftanın en önemli maçında Efes Pilsen, Fenerbahçe Ülker'i 69-63 yendi. Sarı-lacivertlilere karşı 10 maç sonra ilk kez galip gelen Efes, rakibinin namağlup ünvanına da son verdi.



Beko Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Euroleague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Ülker ile Efes Pilsen, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nunda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı kontrol etmeyi başaran Efes Pilsen, maçı 69-63'lük skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Charles Smith'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Efes Pilsen, ilk 3 dakikayı 5-2 önde geçti. İlk çeyreğin son 1.5 dakikasına girilirken Green'in 3 sayılık basketiyle 11-10 öne geçen Fenerbahçe Ülker, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle çeyreği 20-16 üstün bitirdi.



İkinci çeyreğe Kerem Gönlüm'ün basketleriyle başlayan Efes Pilsen, Ender Arslan'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle devrenin sona ermesine 6 dakika kala 25-23 öne geçti. Kalan sürede iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, lacivert-beyazlılar 5-0'lık seri yakalayarak soyunma odasına 36-29 önde gitti.



İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, kontrolü ele geçiren Efes Pilsen, ilk 3 dakikada skoru 42-31'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Ömer Onan'ın sayılarıyla ayakta kalmaya çalışan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyrekte son 4 dakikaya girilirken farkı 6 sayıya kadar indirdi. Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken, lacivert beyazlılar dördüncü çeyreğe 52-47 üstün başladı.



Son çeyreğe de iyi giren Efes Pilsen, ilk 2 dakika içinde skoru 56-47'ye getirerek farkı yeniden 9 sayıya çıkarttı. Üç sayılık basketlerle maçtan kopmayan Fenerbahçe Ülker, son 3.5 dakikaya girilirken farkı 4 sayıya indirmeyi başardı. Kalan süre skor üstünlüğünü korumayı başaran lacivert-beyazlılar, sahadan 69-63 galip ayrıldı.



Efes Pilsen sarı-lacivertliler karşısındaki 10 maçlık yenilgi serisine son veririken, Fenerbahçe Ülker, bu sezonki ilk yenilgisini aldı.



EFES PİLSEN: 69 - FENERBAHÇE ÜLKER: 63



Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Murat Biricik xx, Ersan Ergüler xx, Ozan Çakar xx



Efes Pilsen: Vujanic xx 10, Thornton xxx 14, Smith xx 14, Kaya xxx 10, Kerem xxx 10, Ender xx 4, Shumpert xx 6, Sinan x 1, Cenk x



Fenerbahçe Ülker: Green x 6, Damir Kaan xxx 13, Preldzic xx 10, Mirsad x 2, Vidmar x 4, Oğuz xx 5, Smith xxx 15, Ömer xx 8, Enes x, Rasim x



1. Periyot: 16-20



İlk yarı: 36-29



3. Periyot: 52-47



5 Faul alan: Dk. 37.33 Smith (Fenerbahçe Ülker

