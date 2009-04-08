Dev maç Aydınus'un

Turkcell Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı.
Ligde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen iki ezeli rakip arasında 12 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
Son olarak geçtiğimiz sezon yine Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın rakibini 1-0 yendiği maçta düdük çalan Aydınus, bu sezon Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Gençlerbirliği ve 0-0 berabere kaldığı Ankaragücü maçları ile Galatasaray'ın 4-2 yenildiği Eskişehirspor maçlarını idare etmişti.
Turkcell Süper Lig'in 27. hafta maçlarında şu hakemler görev yapacak:
10 Nisan Cuma
20.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
11 Nisan Cumartesi
13.30 Bursaspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa
13.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor: Bünyamin Gezer
15.15 Sivasspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
19.00 Hacettepe-Trabzonspor: Tolga Özkalfa
12 Nisan Pazar
13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor: Yunus Yıldırım
13.30 Eskişehirspor-Ankaraspor: Koray Gençerler
13.30 Kayserispor-Denizlispor: Özgüç Türkalp
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus