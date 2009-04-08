Dev maç Aydınus'un

Turkcell Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı.



Ligde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen iki ezeli rakip arasında 12 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.



Son olarak geçtiğimiz sezon yine Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın rakibini 1-0 yendiği maçta düdük çalan Aydınus, bu sezon Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Gençlerbirliği ve 0-0 berabere kaldığı Ankaragücü maçları ile Galatasaray'ın 4-2 yenildiği Eskişehirspor maçlarını idare etmişti.



Turkcell Süper Lig'in 27. hafta maçlarında şu hakemler görev yapacak:



10 Nisan Cuma

20.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım



11 Nisan Cumartesi

13.30 Bursaspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa



13.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor: Bünyamin Gezer



15.15 Sivasspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek



19.00 Hacettepe-Trabzonspor: Tolga Özkalfa



12 Nisan Pazar

13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor: Yunus Yıldırım



13.30 Eskişehirspor-Ankaraspor: Koray Gençerler



13.30 Kayserispor-Denizlispor: Özgüç Türkalp



19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus



