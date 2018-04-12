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Spor

Dev kulüp, EuroLeague CEO'sunun değiştirilmesini istedi; reddedilince turnuvadan çekildi!

Ayrılık resmen açıklandı

12 Nisan 2018 20:36

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Euroleague'den çekildiklerini resmen açıkladı.

Eurohoops'un haberine göre, Panathinaikos Basketbol Kulübü ile Turkish Airlines EuroLeague arasında bir süredir devam eden anlaşmazlıklar çıkmaza girdi. Bir süredir kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos’un üst üste aldığı cezalar ve EuroLeague karşıtı söylemleri gündemi meşgul ediyordu. Panathinaikos kanadının kanaatine göre tüm bu yaşananlar, kulüp ve EuroLeague arasında “kesin bir ayrılık” doğurdu.

Bugün de Giannakopoulos ve diğer Panathinaikos yetkilileri EuroLeague CEO’sunun değişmesi yönünde teklif vermiş ancak bu teklif olumlu bir karşılık bulamamıştı. Bunun üzerine Dimitris Giannakopoulos toplantıyı terk etti. Görüşmelerin çıkmaza girmesi neticesinde kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos’u EuroLeague’den çekme ve FIBA’ya geri dönme kararı aldı.

Giannakopoulos, konuyla ilgili kişisel Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: “Panathinaikos, basketbolun hep olması gerektiği yere dönüyor… Son!”

Panathinaioks, Euroleague'de gruptan çıkmış çeyrek finale kalmış ve Real Madrid'le eşleşmişti. Yunan ekibinin bu kararının ardından şimdi ne olacağı bilinmiyor. İlk maç 17 Nisan'da oynanacaktı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, EuroLeague'den çekildiklerini Instagram hesabından  'EuroLeague Mafia' görseliyle açıkladı.

İşte o paylaşım;

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