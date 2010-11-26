Dev ikramiye 2 kişiye çıktı

T24 - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi 9 milyon 518 bin 441 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucunda şanslı numaralar 15, 22, 31, 37, 45 ve 53 olarak belirlendi.



Çekiliş sonuçlarına göre, 5 bilen 439 kişi 3 bin 346'şar lira, 4 bilen 21 bin 466 kişi 74 lira 15'er kuruş, 3 bilen 413 bin 715 kişi 6 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



6 bilen talihlilerin, kuponlarını Osmaniye'nin Merkez ve Bursa'nın Kestel ilçelerindeki bayilerden oynadıkları açıklandı.



Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 24 milyon 683 bin 200 lira ikramiye dağıtılırken, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat Oyunlarına, Savunma Sanayiine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 6 milyon 775 bin 586 lira 11 kuruş, KDV'ye 4 milyon 486 bin 939 lira 63 kuruş ve Şans Oyunları vergisine ise 2 milyon 509 bin 476 lira 34 kuruş aktarıldı.



