Dev heyecan





Şimdi Şampiyonlar Ligi zamanı! Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bu gece ve 22 Ekim Çarşamba (yarın) gecesi oynanacak 16 mücadele ile devam edecek.



Temsilcimiz Fenerbahçe G Grubu'nda bu gece Şükrü Saracoğlu'nda İngiliz devi Arsenal'i konuk edecek. Mücadeleyi İsveçli hakem Peter Fröjdfeldt yönetecek. Grubun diğer maçında ise Porto'nun evindeki konuğu Dinamo Kiev olacak. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe'nin Avrupa serüvenine devam etmesi için Arsenal maçından mutlaka puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.



Ön plana çıkan maçlar olarak ise Juventus - Real Madrid, Atlético Madrid - Liverpool, Chelsea - Roma olarak gözüküyor.





Maç programı;



21 EKİM SALI (bugün)



19:30 Zenit St.Petersburg - BATE Borisov

21:45 Bayern Münih - Fiorentina

21:45 Fenerbahçe - Arsenal

21:45 Juventus - Real Madrid

21:45 Manchester United - Celtic

21:45 Porto - Dinamo Kiev

21:45 Steaua Bükreş - Lyon

21:45 Villarreal - AaB



22 EKİM ÇARŞAMBA (yarın)



21:45 Atlético Madrid - Liverpool

21:45 Basel - Barcelona

21:45 Bordeaux - CFR Cluj

21:45 Chelsea - Roma

21:45 Inter - Anorthosis

21:45 Panathinaikos - Werder Bremen

21:45 PSV Eindhoven - Marsilya

21:4 Shakhtar Donezk - Sporting Lisbon

