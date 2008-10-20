Dev heyecan

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Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları 21 Ekim Salı ve 22 Ekim Çarşamba gecesi oynanacak 16 mücadele ile devam edecek.

20 Ekim 2008 03:00



Şimdi Şampiyonlar Ligi zamanı! Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bu gece ve 22 Ekim Çarşamba (yarın) gecesi oynanacak 16 mücadele ile devam edecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe G Grubu'nda bu gece Şükrü Saracoğlu'nda İngiliz devi Arsenal'i konuk edecek. Mücadeleyi İsveçli hakem Peter Fröjdfeldt yönetecek. Grubun diğer maçında ise Porto'nun evindeki konuğu Dinamo Kiev olacak. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe'nin Avrupa serüvenine devam etmesi için Arsenal maçından mutlaka puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.

Ön plana çıkan maçlar olarak ise Juventus - Real Madrid, Atlético Madrid - Liverpool, Chelsea - Roma olarak gözüküyor.


Maç programı;

21 EKİM SALI (bugün)

19:30 Zenit St.Petersburg - BATE Borisov
21:45 Bayern Münih - Fiorentina
21:45 Fenerbahçe - Arsenal
21:45 Juventus - Real Madrid
21:45 Manchester United - Celtic
21:45 Porto - Dinamo Kiev
21:45 Steaua Bükreş - Lyon
21:45 Villarreal - AaB

22 EKİM ÇARŞAMBA (yarın)

21:45 Atlético Madrid - Liverpool
21:45 Basel - Barcelona
21:45 Bordeaux - CFR Cluj
21:45 Chelsea - Roma
21:45 Inter - Anorthosis
21:45 Panathinaikos - Werder Bremen
21:45 PSV Eindhoven - Marsilya
21:4 Shakhtar Donezk - Sporting Lisbon

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