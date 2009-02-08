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Spor

Dev hentbolcu bıçaklanarak öldürüldü

Macaristan'ın Hentbol Birinci Ligi takımlarından MKB Veszprem kulübünün oyuncusu Marian Cozma kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

08 Şubat 2009 02:00

Macaristan'ın Hentbol Birinci Ligi takımlarından MKB Veszprem kulübünün 2 metre 11 santimetrelik yabancı sporcusu 26 yaşındaki Marian Cozma kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Rumen milli takımının da değişmez oyuncusu olan dev hentbolcunun iki takım arkadaşı ile birlikte dün gece Veszprem şehrindeki bir eğlence mekânında bıçaklandığı açıklandı.

Veszprem Emniyet Müdürlüğü, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartışan hentbolcuların bu kişi tarafından bıçaklandığını açıkladı.

Kalbinden bıçaklanan Rumen vatandaşı Marian Cozma'nın tüm müdahalelere karşı kurtulamadığı, takım arkadaşı Zarko Sesum'un hayati tehlikeyi henüz atlamadığı açıklanırken, İvan Pesiç'in ise durumunun daha iyi olduğu bildirildi.

Macar polisi katilin yakalanabilmesi için geniş operasyon başlattı.

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