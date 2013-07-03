Dev ekranda yanlışlıkla porno film

Çin’de pornografi türünde olduğu gerekçesiyle yasaklanan bir film yanlışlıkla bir meydandaki dev ekranda gösterildi.

Olay Jilin Eyaleti’nde meydana geldi.

Xin Jin Mei (Yasaklanmış Efsane: Seks ve Yemek Çubukları) adlı film 10 dakika boyunca eyaletin meydanında bulunan dev LED ekranda gösterildi.

Olay, bilgisayarının LED ekrana bağlı olduğunu bilmeyen bir teknisyenin bilgisayarından bu filmi izlemesi nedeniyle yaşandı.

Teknisyenin o sırada LED ekranı tamir etmekle görevli olduğu belirtiliyor.

Olayın öğrenilmesi üzerine reklam şirketinin teknisyeni uyardığı, teknisyenin de bilgisayarı durdurarak içindeki CD’yi de camdan dışarı attığı bildiriliyor.

Ancak olayın kısa süre içinde duyulduğu ve fotoğraflarının da internete düştüğü belirtiliyor.

Geçen hafta meydana gelen olay hakkında polis inceleme başlattı.

BBCTürkçe