T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dev ekranda yanlışlıkla porno film

Çin'in bir eyaletinde kent merkezindeki dev ekranın tamiri sırasında yanlışlıkla porno film gösterildi

03 Temmuz 2013 12:39

Çin’de pornografi türünde olduğu gerekçesiyle yasaklanan bir film yanlışlıkla bir meydandaki dev ekranda gösterildi.

Olay Jilin Eyaleti’nde meydana geldi.

Xin Jin Mei (Yasaklanmış Efsane: Seks ve Yemek Çubukları) adlı film 10 dakika boyunca eyaletin meydanında bulunan dev LED ekranda gösterildi.

Olay, bilgisayarının LED ekrana bağlı olduğunu bilmeyen bir teknisyenin bilgisayarından bu filmi izlemesi nedeniyle yaşandı.

Teknisyenin o sırada LED ekranı tamir etmekle görevli olduğu belirtiliyor.

Olayın öğrenilmesi üzerine reklam şirketinin teknisyeni uyardığı, teknisyenin de bilgisayarı durdurarak içindeki CD’yi de camdan dışarı attığı bildiriliyor.

Ancak olayın kısa süre içinde duyulduğu ve fotoğraflarının da internete düştüğü belirtiliyor.

Geçen hafta meydana gelen olay hakkında polis inceleme başlattı.

 

BBCTürkçe

ETİKETLER

çinporno film

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24