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Spor

Dev derbi öncesi olaylar çıktı

Taraftarlar birbirlerine maytap türü patlayıcı maddeler attı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, sarı lacivertli taraftarları caddenin karşı tarafına geçirdi

16 Aralık 2012 21:29

Spor Toto Süper Lig'de, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maç öncesi Çorum'da, iki takım taraftarları arasında arbede çıktı.

Derbi öncesi takımlarına destek vermek için bir araya gelen sarı lacivertli taraftarlar, valilik binası önündeki parkta toplandı. Bu sırada Kültür Sitesi önünde toplanan arkadaşlarının yanına giden bir grup Galatasaray taraftarıyla sarı lacivertli grup arasında sözlü sataşma yaşandı. İki grup arasında arbedeye dönüşen olayda 2 taraftar yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlendi.

Daha sonra valilik binası önündeki parktan ellerinde meşaleler ile tezahürat yaparak maçı seyredecekleri kafeye yürüyen Fenerbahçeli taraftarlarla Kültür Sitesi önünde toplanan Galatasaray taraftarları, yeniden birbirlerine sataştı.

Taraftarlar birbirlerine maytap türü patlayıcı maddeler attı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, sarı lacivertli taraftarları caddenin karşı tarafına geçirdi.

Olaylar nedeniyle Gazi Caddesi bir süre trafiğe kapandı, vatandaşlar taraftarlara tepki gösterdi.

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