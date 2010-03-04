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Dünya

Dev dalgalar Havana'yı vurdu

Boyu 6 metreye varan dalgaların, bugün Küba'nın başkenti Havana'yı vurduğu bildirildi.

04 Mart 2010 02:00

T24 - Boyu 6 metreye varan dalgaların, bugün Küba'nın başkenti Havana'yı vurduğu bildirildi.

Dalgaların, Havana'nın ünlü Malecon bulvarı başta olmak üzere, başkentin kıyı bölgesinin bir bölümünü tamamen sular altında bıraktığını belirtildi.

Kübalı meteorologlar, saatte 72 kilometre hızla ilerleyen dalgaların, başkentin orta kısmındaki Vedado mahallesinin 300 metre kadar içerisine girdiğini bildirdi.

Su seviyesinin Kübalıların beline kadar çıktığı kaydedildi. Yerel televizyon, sular altında kalan Malecon'da can kaybından veya maddi hasardan söz etmedi. Küba meteoroloji enstitüsü, durumun perşembe günü düzeleceğini bildirdi.


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