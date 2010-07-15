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Yaşam

Dev bir yıldız doğdu

NASA'nın yörüngedeki uzay teleskobu Hubble, 13 bin ışık yılı uzakta dev bir yıldızın doğuşunu görüntülemeyi başardı.

15 Temmuz 2010 03:00

T24-NASA'nın yörüngedeki uzay teleskobu Hubble, 13 bin ışık yılı uzakta dev bir yıldızın doğuşunu görüntülemeyi başardı.

Puppis takımyıldızının güneyindeki bir bölgede tespit edilen ve "yıldızların küvözü" olarak tanımlanan çoğunluğu hidrojenden oluşan yoğun gaz ve toz bulutu "NGC 2467"nin fotoğrafları, yıldızların nasıl doğup büyüdüklerini ayrıntılarıyla gösteriyor.

Bilimadamları, NGC 2467 gibi yıldızların doğumuna yataklık eden bölgelerin evrende bu kadar uzaktan görülebilmesi ve incelenmesinin, diğer galaksilerin mesafesini ve kimyasal oluşumunu belirlemekte önemli olduğuna işaret ediyorlar.

Bazı galaksilerin NGC 2467 gibi onbinlerce yıldız oluşturan bölgelere sahip olduğunu belirten astronomlar, bazı galaksilerin ise çorak olduğunu kaydediyorlar.

Kısa bir süre önce toz ve çoğu hidrojen gaz bulutlarından oluşan genç yıldızların parlak mavi noktalar halinde göründüğünü, pek çok genç yıldızın da hidrojen gaz bulutunun arkasında görünmez olduğuna dikkat çekiyorlar.

Uzmanlar, NGC 2467'deki hidrojen gazının sadece birkaç milyon yaşında olduğunu tahmin ediyorlar.
Nebuladaki radyasyonun büyük bölümü de "ismi pek romantik olmasa da" sadece "HD 64315" isimli sıcak ve parlak dev yıldızdan geliyor.

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