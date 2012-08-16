Dev araba markaları güvenlik testlerini geçemedi

Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü’ne göre, bir otomobilin ön köşesi başka bir araca ya da ağaç veya direk gibi başka bir nesneye çarptığında, ne olacağını araştıran bir testte BMW, Mercedes ve Lexus gibi lüks markaların hepsi “zayıf” not aldılar

ABD’deki Otoyol Güvenlik Sigorta Enstitüsü’nün yeni çarpışma testinin bulgularına göre, bir otomobilin ön köşesinin bir şeye çarpması çoğu zaman sürücünün ciddi biçimde yaralanması sonucunu doğuruyor.



Lüks otomobillere odaklanan yeni bir darbe testinin sonuçları, çoğu aracın, yaygın bir kazada ciddi yaralanmalara karşı koruma sağlayamayacağına dair endişelere yol açtı..

Araçların çarpışma bölgesi yapılarının iyi korumadığı, ön köşe darbelerini inceleyen yeni çarpışma testinde, 2012 model yılına ait 11 lüks otomobilden yalnızca üç tanesi geçer not alabildi.

Consumer Reports’un otomobil testi programını yöneten David Champion, lüks araçların büyük bölümü başarısız ise, muhtemelen çoğu otomobilin kötü not alacağını söyledi.

Champion şöyle dedi: “Bu sorun çoğu üreticinin çözülmesi gereken sorunlar listesinde üst sıralarda değil. Bütün üreticilerin bu testte iyi not almayı becermesi beş ila on yıl alacaktır.”

Champion sigorta grubu verilerine dayalı tasarım değişikliklerinin araçları daha güvenli yapacağını ve insanların hayatını kurtaracağını kaydetti.

Sigorta grubunun testinde, aracın ön tarafının sürücü kısmına denk gelen yüzde 25’lik bölümü, 64 km/s hızla 1,5 metre yüksekliğindeki sert bir engele çarptırılıyor.

Benzer bir test Euro NCAP tarafından da uygulanıyor. Ancak Euro NCAP’de aracın ön kısmının yüzde 40’lık bir kısımı, 64 km/s hızla deforme olabilen bir nesneye çarptırılıyor.

Enstitünün başkanı Adrian Lund, “Neredeyse bütün yeni otomobiller enstitünün ve devletin gerçekleştirdiği diğer ön darbe testlerinde iyi sonuçlar elde ediyor, ama yine de ABD’de her yıl önden çarpışmalar nedeniyle 10.000’den fazla insan ölüyor,” dedi. “Yeni testin incelediği kaza türünü de içeren, küçük-örtüşme darbeleri (yüzde 25’lik alan) bu ölümlerin en önemli nedenlerinden biri.”

Kuruluşa göre böyle bir kazada darbe kuvvetleri ön tekerleğe, süspansiyona ve güvenlik duvarına aktarılıyor. Birçok durumda ön tekerlek kabinin içine giriyor ve ciddi bacak ve ayak yaralanmalarına sebep oluyor.

Otomobil endüstrisi, yolcu güvenliği kafesini ön köşe darbelerine dayanacak şekilde tasarlayarak, daha etkili koruma sağlayabilir. Şu anda modern araçlarda bulunan çarpışma bölgesi yapıları, yolcuları önden kafa kafaya (yüzde 25'den büyük bir alana) çarpışmalara karşı korumakta başarılı.

Lund, “Küçük-örtüşme darbeleri sorunu ele alınmış değil. Yeni derecelendirme programımızın bu durumu değiştireceğini umuyoruz. Bunlar ciddi kazalar” dedi.