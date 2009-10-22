Dev akvaryum ziyarete açıldı

Türkiye'nin ilk dev akvaryumu Turkuazoo, ziyarete açıldı.

Bayrampaşa'da sekiz bin metrekarelik alan üzerinde kurulan ve yapımı Yeni Zelandalı bir şirket tarafından yaklaşık altı ayda tamamlanan akvaryumda, tatlı su, tuzlu su, okyanus balıkları ve tropikal balıkların yanı sıra beş farklı köpekbalığı türü ve nesli tükenen orfoz da yer alıyor.



Akvaryuma ilişkin bilgi veren Turkuazoo Pazarlama ve İletişim Müdürü Gülnur İnkaya, akvaryumla çocuklarda denizlerdeki doğal hayatı koruma bilincini geliştirmeyi ve deniz canlılarına ilişkin bilgilendirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede çocuklara yönelik 35'er dakikalık atölye çalışmaları da düzenleyeceklerini aktardı.



Akvaryumun Global Aquarium adlı çok uluslu bir şirketin ve onun Türkiye ayağı olan İstanbul Su Dünyası'nın 17 milyon avroluk yatırımı sonucu gerçekleştirildiğini belirten İnkaya, dev akvaryumda yedi kişilik dalgıç kadrosunun gün boyunca akvaryumdaki bölümlerin temizliğini yaptıklarını, ayrıca köpek balıklarını elle, diğer balıkları da yukarıdan yem dökme yöntemiyle beslediklerini anlattı.



Köpek balıklarının sanılanın aksine tehlikeli olmadıklarını, dalgıçların rahatlıkla akvaryumun içine girerek yiyecek verdiklerini dile getiren İnkaya, akvaryumda günde yaklaşık 100 kilo yem tüketildiğini söyledi.



Dev akvaryuma giriş, tam 25, öğrenci ve 65 yaş üzeri ise 18 lira olarak belirlendi. Akvaryuma 0-3 yaş grubu çocukların girişleri ise ücretsiz olacak.

Turkuazoo'nun içinde yer alan akrilik su tünelleriyle balıklar “onlarla birlikte yüzüyormuşçasına” 270 derece açıdan izlenebiliyor.



10 binin üzerinde deniz canlısını görme imkanı sunan Turkuazoo'da, dünyanın en uzun su altı tünellerinden biri de yer alıyor. 80 metre uzunluğundaki iki duvarı ve tavanı tamamen akvaryum olan tünelde, yürüyen bant üzerinde sadece balıkları izleyerek dolaşma imkanı da bulunuyor.

