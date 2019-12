-DEV ADAMLARIN NBA MÜCADELESİ ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'e dün gece oynanan 9 karşılaşma ile devam edildi. Ligde 7'de 7 yapan New Orleans Hornets, evinde ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 107-87 mağlup ederek, 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligde şu an namağlup tek takım unvanını sahibi olan Hornets, sağlam savunmasıyla bu maçta da rakibini 100 sayının altında tuttu. Hornets'da Chris Paul 11 sayı 13 asistle, Emeka Okafor da 12 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaptılar. David West ve Marco Bellinelli'nin 18'er sayı attığı Hornets'da 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. New Orleans ekibinde Predrag Stojakoviç ve Willie Green 11'er sayı, Trevor Ariza 10 sayıyla oynadı. Ariza, maçtan sonraki açıklamasında takımın başarısını temelinde savunmanın yattığını, tek bir birim gibi savunma yaptıklarını söyledi. Blazers'da Nicolas Batum 16 sayıyla en skorer isim olurken, Wesley Matthews ve Andre Miller da 14'er sayıyla oynadılar. NBA'de forma giyen milli basketbolculardan Chicago Bulls'da oynayan Ömer Aşık, takımının Washington Wizards'ı 103-96 yendiği maçta 10 dakika oynadı ve 2 sayı kaydetti. Milwaukee Bucks'da forma giyen Ersan İlyasova, Golden State Warriors karşısında 11 dakika oyunda kaldı ve sayı atamadı. Boston Celtics'den Semih Erden de Memphis Grizzlies karşısında 7 dakika oynadı ve skor üretemedi. Gecenin toplu sonuçları şöyle: New Jersey Nets: 90 - Orlando Magic: 91 Charlotte Bobcats: 95 - Utah Jazz: 96 Cleveland Cavaliers: 85 - Indiana Pacers: 99 Miami Heat: 109 - Toronto Raptors: 100 New Orleans Hornets: 107 - Portland Trail Blazers: 87 Chicago Bulls: 103 - Washington Wizards: 96 Memphis Grizzlies: 110 - Boston Celtics: 116 (uzatmada) Milwaukee Bucks: 79 - Golden State Warriors: 72 San Antonio Spurs: 116 - Philadelphia 76'ers: 93 (OK-GKH)