Deutsche Welle'nin "İfade Özgürlüğü Ödülü" Sedat Ergin’e verildi

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Deutsche Welle’nin (DW) 2016 İfade Özgürlüğü Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül, Haziran ayında Bonn’da düzenlenecek törende Ergin’e takdim edilecek.

DW Genel Yayın Yönetmeni Peter Limbourg ödüle bu yıl Sedat Ergin’in layık görülmesine ilişkin olarak, “Türkiye’de basın özgürlüğünden yana olduğumuzu açıkça göstermek istiyoruz. Sedat Ergin bu ödülü hak eden bir isim. O ve Hürriyet’teki meslektaşları, her gün bağımsız gazetecilik ve basın özgürlüğü için mücadele ediyor ve Türkiye’deki diğer yüzlerce gazeteci gibi ciddi bir risk alıyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Deutsche Welle’nin Türkçe radyosunun 1962 yılında yayın hayatına başladığını hatırlatan Limbourg, “1995 yılından bu yana internette de faaliyet gösteriyoruz; kendimizi Türk halkına sıkı dostluk bağlarıyla bağlı hissediyoruz. Ancak gazeteciler, sanatçılar ve bilim insanları Türk resmi mercileri tarafından sürekli olarak korkutuluyor ve yıpratılıyorsa bunu görmezlikten gelemeyiz, susamayız” dedi.

DW'nin basın bildirisinde Sedat Ergin’in Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan yargılandığına da dikkat çekildi. Bildiride, “Ergin, Türkiye’de haberleri nedeniyle hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kalan diğer gazetecilerin kaderini paylaşıyor. Hürriyet, Türkiye’nin en yüksek tirajlı bağımsız gazetesi. Hürriyet büroları geçen yıl iki kez AKP yanlılarının baskınına uğradı” ifadeleri kullanıldı.

Sedat Ergin ise DW’ye yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde basın özgürlüğünün korunması için mücadele edenlere verilen bu prestijli ödüle layık görülmüş olmam beni onurlandırdı” yorumunda bulundu.

"Basın özgürlüğü adliye koridorlarına sıkıştırıldı"

Ergin mart ayında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hakim karşısına çıkmıştı. Ergin duruşma çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, “2016 yılında adliye koridorları ve duruşma salonları Türkiye'de gazeteciler için yeni yaşam alanları olarak ortaya çıkıyor. Bu aslında 2016 yılında Türkiye'de basın özgürlüğünün adliye koridorlarına sıkıştırılmış olduğunun görüntüsüdür. Bugün muhtelif baskı ve tehditlerle karşı karşıya olan bütün meslektaşlarıma dayanışma duygusuyla burada selamlarımı göndermek istiyorum” demişti.

DW, İfade Özgürlüğü Ödülü ile insan hakları ve ifade özgürlüğü için yoğun çaba gösteren şahıs veya kurumları ödüllendiriliyor. Ödül, DW’nin online aktivizm yarışması BOBS çerçevesinde haziran ayında Bonn’da düzenlenen törende sahibine takdim ediliyor. Geçen yıl bu ödüle Suudi Arabistanlı blog yazarı ve aktivist Raif Bedevi layık görülmüştü.