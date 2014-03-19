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Ekonomi
Deutsche Welle

Deutsche Telekom personel azaltıyor

Deutsche Telekom, tasarruf önlemleri çerçevesinde 4 bin 900 dolayında personel azaltımına gideceğini açıkladı.

19 Mart 2014 12:32


Deutsche Telekom'da istihdam indirimi T-System'in kurumsal müşteri kısmını kapsıyor. AFP Ajansı'na bilgi veren Deutsche Telekom sözcüsü, tasarruf önlemleri çerçevesinde istihdamda bu yıl içinde 2 bin 700, önümüzdeki yıl içinde de 2 bin 200 kişilik indirime gideceklerini söyledi.

Sözcü, söz konusu program çerçevesinde şimdiye kadar 930 kişilik personel azaltımının tamamlandığını kaydetti.

Deutsche Telekom'un 'sorunlu bölümü'

T-Systems, Deutsche Telekom'un uzun yıllardır "sorunlu alanlarından" biri olarak görülüyor. Büyük şirketlerin bilişim sistemlerine hizmet veren T-Systems'in müşterileri arasında Shell de bulunuyor.

T-Systems yönetimi önümüzdeki yıllarda "dijital iş sahalarına" ağırlık vermeyi planlıyor.

T-Systems, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkede 50 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Bunların 29 bini Almanya'daki işletmelerde çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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