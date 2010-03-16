Deutsche Telekom kadın yönetici istiyor

T24 - Deutsche Telekom, yönetici pozisyonundaki kadınlar için kota getirecek.



Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon firması Deutsche Telekom, yönetim kademelerinin en az yüzde 30’una kadın yönetici atama kararı aldı.



Almanya’da bir ilk olan kararla, 2015 yılına kadar firmanın orta ve üst yönetim kademelerinde görevli yöneticilerin en az yüzde 30’u kadın olacak.



Deutsche Telekom CEO’su René Obermann, kararın kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık olmadığını, bu yolla şirketin performansının çok artacağına inandıklarını söyledi. Obermann, meselenin hem sosyal adalet hem de firmanın başarısı için şart olduğunu vurguladı.



BBC’nin haberine göre Almanya’da iş idaresi fakültelerinden mezun olanların yüzde 60’ı kadın. Ancak kadın yönetici oranı DT’de sadece yüzde 13. Daha da vahimi, ülkedeki en büyük 200 firmanın yönetim kurullarındaki kadın üye oranının yüzde 2.5 olması.





