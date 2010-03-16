T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Deutsche Telekom kadın yönetici istiyor

Deutsche Telekom, yönetici pozisyonundaki kadınlar için kota getirecek.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Deutsche Telekom, yönetici pozisyonundaki kadınlar için kota getirecek.

Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon firması Deutsche Telekom, yönetim kademelerinin en az yüzde 30’una kadın yönetici atama kararı aldı.

Almanya’da bir ilk olan kararla, 2015 yılına kadar firmanın orta ve üst yönetim kademelerinde görevli yöneticilerin en az yüzde 30’u kadın olacak.

Deutsche Telekom CEO’su René Obermann, kararın kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık olmadığını, bu yolla şirketin performansının çok artacağına inandıklarını söyledi. Obermann, meselenin hem sosyal adalet hem de firmanın başarısı için şart olduğunu vurguladı.

BBC’nin haberine göre Almanya’da iş idaresi fakültelerinden mezun olanların yüzde 60’ı kadın. Ancak kadın yönetici oranı DT’de sadece yüzde 13. Daha da vahimi, ülkedeki en büyük 200 firmanın yönetim kurullarındaki kadın üye oranının yüzde 2.5 olması.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24