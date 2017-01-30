Deutsche Bank Türkiye'de 4. çeyrek kârlarında düşüş bekliyor

Deutsche Bank analistleri Kazım Andaç ve Erol Danış'ın kaleme aldığı rapora göre Deutsche Bank, Türkiyede'ki banka kârlarında çeyreklik bazda yüzde 12, finans dışı şirketlerin karlarında yıllık bazda yüzde 72 düşüş bekliyor.

Banka karlarındaki düşüş, enflasyona bağlı tahvil gelirlerindeki düşüş ve karşılıklardaki artışa bağlı olarak beklenirken, Deutsche analistleri yabancı para cinsi fonlama maliyetlerindeki artışa bağlı olarak çekirdek spreadde çeyreklik bazda 5 baz puanlık düşüş bekliyor.

Deutsche Bank analistleri, bankaların net faiz marjında çeyreklik bazda 20 baz puanlık daralma beklerken, net faiz gelirinde çeyreklik bazda yüzde 3 gibi kısıtlı bir oranda artış bekliyor.

Andaç ve Danış finans dışı şirketlerin karlarında, TL'deki düşüşe bağlı olarak nakdi olmayan döviz zararları sebebiyle düşüş beklerken, finans dışı şirket *FAVÖK'lerinde yıllık bazda yüzde 9 artış olacağını tahmin ediyor.

FAVÖK nedir?

İngilizce adıyla Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ‘nın (EBİTDA) baş harflerinden oluşan ekonomik terimin Türkçe tam karşılığı FAVÖK olarak geçer ve “Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar” cümlesinin baş harflerinden oluşur.

Nasıl Hesaplanır?

FAVÖK’ün tam tanımı ise, işletmenin net esas faaliyet karına amortisman giderlerinin eklenmesi ile elde edilen kar tutarıdır.

Nerede Kullanılır?

FAVÖK yaygın olarak İşletmeleri karşılaştırmada, karlılığını ölçmekte, vergi ve yatırım maliyetlerini devre dışı bırakarak daha objektif değerlendirme yapmaya yarayan işletmenin karlılığını gösteren fonksyondur.