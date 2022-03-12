Deutsche Bank, Rusya'daki operasyonlarını durdurma kararı aldı

Deutsche Bank Rusya'da kalma yönündeki tutumlarına yönelik eleştirilerin ardından Rusya'daki operasyonlarını "durdurduklarını" söyledi.

Deutsche Bank'ın Mali İşler Direktörü James von Moltke, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası büyük şirketlerin Rusya’dan çıkma kararlarına rağmen, Deutsche Bank'ın Rusya’daki operasyonlarını sona erdirmesinin “uygulanabilir” olmadığını söylemiş ve açıklamasının ardından tepki görmüştü.

Banka, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadıklarını, ayrıca Alman hükümeti ve müttefiklerinin demokrasi ve özgürlüğü korumak yönündeki çabalarını desteklediklerini belirtti.

Deutsche Bank 2014 yılından bu yana Rusya'daki operasyonlarını önemli ölçüde azalttığını da kaydetti.