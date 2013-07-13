Deutsche Bank Merkez Bankası'nı uyardı, döviz rekor kırdı

Alman Deutsche Bank, “Merkez Bankası faiz yükseltmezse TL’de değer kaybı durmaz” açıklaması yaptı.

Gezi Parkı olayları ve ABD Merkez Bankası Fed’in “faiz artırımı” açıklamalarıyla son bir aydır adeta diken üstünde duran Türkiye piyasalarına yönelik yabancı yatırımcılardan gelen “telkin” açıklamaları “uyarı” boyutuna ulaştı.

Daha önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) kısa vadeli faizleri artırması gerektiğine yönelik raporlar çıkaran uluslararası yatırım bankaları, bu kez, “Faiz artırıncaya kadar TL’deki değer kaybı bitmez” tarzında değerlendirmeler yayımlamaya başladı.

Taraf gazetesinin haberine göre, yüksek faiz isteğini “telkin”den uyarıya dönüştüren ilk banka Alman Deutsche Bank oldu. Banka dün yayımladığı raporda, “TCMB pes edene ve faiz artırana kadar Türk Lirası’nın baskı altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.



Döviz rekor kırdı



Deutsche Bank’ın raporunun ardından döviz kurları dün rekor seviyeye yükselirken, gün içinde dolar 1,9654, Euro ise 2,5651 lirayı gördü. Yarım dolar ve yarım eurodan oluşan döviz sepeti ise 2,2662 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Deutsche Bank’ın Türkiye piyasalarına yönelik raporunun Hazine’nin kritik borçlanma ihaleleri öncesinde gelmesi ise dikkat çekti. Çarşamba günü 1,1 milyar lirası piyasaya olmak üzere 9,6 milyar lira ödemesi bulunan Hazine, salı ve çarşamba günleri toplam 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.



Zor tercih kapıda



Merkez Bankası yabancı yatırımcılardan gelen baskıya karşın düşük faiz ısrarını sürdürürken, dövizdeki yükseliş başta enflasyon olmak üzere makroekonomik dengeleri tehdit ediyor.

Banka, hükümetin seçim öncesi ekonomik büyümeyi düşürmemesi için ısrar ettiği düşük faiz politikası ile finans kesiminden gelen tehditlerin ikilemini yakından hissediyor. Ancak Merkez, faizleri düşük tutma ısrarını sürdürse de bono faizlerinin yeniden çift hanelere dayanması, piyasanın faiz artırımını fiili olarak yaptığını gösteriyor.



‘Yabancı zararına bakmadan çıkar gider’



Merkez Bankası’na, “Faiz artırmazsan TL düşer” baskısını dayatan tek banka Deutsche olmadı. Reuters’in haberine göre ABD’li finans devi Citi’nin Orta, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) döviz ve tahvil piyasası bölümü Başkanı Luis Costa, “Türkiye şu anda oldukça tehlikeli bir durumda. Muazzam tutarlarda para çıkışları şu ana kadar görmedik. Ancak bu durum ağırlaşabilir de... Şunu unutmamak lazım, her ay 5 milyar dolarlık bir cari açığın finanse edilmesi gerekiyor” diye konuştu. İsviçreli yatırım şirketi GAM’ın direktörü Paul McNamara da “Reuters Insider”a yaptığı açıklamada, “Türk Lirası’nın son dönemdeki değer kaybı kayda değer bir faiz artışı ile telafi edilmezse yüzde 5 ile 15 arasında zararda olan yabancı yatırımcı zararlarını kabullenip, daha fazla zarar etmemek adına pozisyonlarını kapatıp, çıkış yapmayı tercih edebilir” dedi.