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Ekonomi

Deutsche Bank: Krizlerle alakamız yok

Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ile bağları olmadığı açıklayan Deutsche Bank'ın yöneticilerisuçlamalardan rahatsız.

04 Eylül 2009 03:00

Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ile bağları olmadığı açıklayan Deutsche Bank'ın yöneticilerisuçlamalardan rahatsız.

Genel Müdür Ersin Akyüz, "Alman devleti ile bankamız arasında hiçbir bağ yok, tamamı (yüzde 100) halka açık bir bankayız. 580 bin hissedarımız var ve bunların önemlileri Fransız Axa ve İsviçreli Credit Suisse" derken Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin Deutsche Bank tarafından çıkarıldığı iddialarını ise "fantastik komplo teorileri" olarak nitelendirdi.

MİT'i örnek verdi

Bankanın borsa operasyonlarını yöneten Deutsche Menkul Değerlerin Genel Müdürü Ahmet Raif Ünüvar ise, "Adının önünde 'Türk' olan Türk Ticaret Bankası'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ne kadar alakası varsa, Deutsche Bank'ın da Alman istihbaratıyla o kadar ilgisi var" diyerek iddiaları sert bir dille yalanladı. Kurumsal yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesinde önemli görevler üstlendiklerine dikkat çeken Ünüvar, "Buna rağmen itham edilmek bizi üzüyor" diye konuştu. Ünüvar, sermaye piyasaları için yeni ürünler çıkarmaya devam edeceklerini belirterek, "Varantlar konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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