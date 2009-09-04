Deutsche Bank: Krizlerle alakamız yok

Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ile bağları olmadığı açıklayan Deutsche Bank'ın yöneticilerisuçlamalardan rahatsız.
Genel Müdür Ersin Akyüz, "Alman devleti ile
bankamız arasında hiçbir bağ yok, tamamı (yüzde 100) halka açık bir
bankayız. 580 bin hissedarımız var ve bunların önemlileri Fransız Axa
ve İsviçreli Credit Suisse" derken Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin
Deutsche Bank tarafından çıkarıldığı iddialarını ise "fantastik komplo
teorileri" olarak nitelendirdi.
MİT'i örnek verdi
Bankanın borsa operasyonlarını yöneten Deutsche Menkul Değerlerin Genel
Müdürü Ahmet Raif Ünüvar ise, "Adının önünde 'Türk' olan Türk Ticaret
Bankası'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ne kadar alakası
varsa, Deutsche Bank'ın da Alman istihbaratıyla o kadar ilgisi var"
diyerek iddiaları sert bir dille yalanladı. Kurumsal yabancı
yatırımcıların ülkeye çekilmesinde önemli görevler üstlendiklerine
dikkat çeken Ünüvar, "Buna rağmen itham edilmek bizi üzüyor" diye
konuştu. Ünüvar, sermaye piyasaları için yeni ürünler çıkarmaya devam
edeceklerini belirterek, "Varantlar konusunda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz" dedi.