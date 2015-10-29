Deutsche Bank 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman Deutsche Bank, 10 ülkede toplam 9 bin kişinin işine son vereceğini açıkladı. Banka danışmalık hizmeti aldığı kişilerin sayısını azaltıp, bünyesindeki Postbank’ı da satacak. Böylece ek 15 bin bankacıyı da bünyesinden çıkarmış olacak.

Hürriyet’in Financial Times'tan derlediği haberde, banka yetkililerinin karlılığı artırmak amacıyla böyle bir karar aldıkları belirtildi. Alman banka, kendi çalışanları dışında, bankaya danışmanlık hizmeti veren kişilerden de 6 bin kişinin işine de son verileceğini duyurdu. Buna ek olarak, banka Postbank iştirakini de satarak ek 15 bin bankacıyı da bünyesinden çıkaracak.

Bloomberg haber ajansı, aralarında Meksika'dan Yeni Zelanda’ya kadar 10 ülkede operasyonlarını durduracağını belirtti. Banka, aynı zamanda Brezilya’daki operasyonların küresel ve bölgesel merkezlere taşıyacak. Banka, Avrupa’dan Danimarka, Finlandiya, Norveç ve Malta’dan da çıkıyor.

6 milyar Euro zarar

Avrupa’nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank aynı zamanda üçüncü çeyrek verilerini de açıkladı. Banka, üçüncü çeyrekte 6 milyar Euro zarar etti. Banka, geçen yılın aynı döneminde 92 milyon Euro zarar etmişti. Bankanın geliri de beklentilerin altında kaldı ve yüzde 7 seviyesinde düşerek 7,33 milyar Euro’ya geriledi.