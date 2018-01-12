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Spor

DEÜ ve İZVAK'tan "Spor Kenti İzmir" projesi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile el ele vererek "Spor Kenti İzmir" projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı

12 Ocak 2018 16:11

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile el ele vererek \"Spor Kenti İzmir\" projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, rektörlük binasında düzenlenen törenle İZVAK Başkanı Ali Erten\'le birlikte protokol imzaladı. Projeyle birlikte sporun ve sporcuların bilimsel ve akademik açıdan desteklenmesi, fiziksel ve bilimsel altyapının güçlendirilmesi, üniversite ve kulüpler arasında entegrasyon sağlanması, kulüpler için teknik adam, spor hukukçusu ve yönetici yetiştirilmesi, altyapılarda çalışan antrenörlere pedagojik, teknik ve bilimsel formasyon verilmesi, sporcu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kulüplerin kent ekonomisine ve tanınırlığına katkı sağlaması, performans ölçümleri ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi konusunda işbirliği yapılması hedefleniyor.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, hedeflerinin kulüplere destek olarak sporu daha ileri seviyelere taşımak olduğunu söyledi. Çelik, \"Teknoloji de işin içine sokarak kulüplerimizi daha etkin yerlere taşımak istiyoruz. İzmir\'de başlatacağımız bu projeyle tüm Türkiye\'ye örnek olacağımıza inanıyorum. Güzel bir noktaya geldik. Bu protokol kağıtta kalmasın, projeyi ileride daha da geliştirelim\" dedi. İZVAK Başkanı Ali Erten ise bu işbirliği nedeniyle DEÜ\'ye teşekkür ederek, \"Bu işe büyük bir heyecanla girdik. Yıllardır eksikliğini hissettiğimiz bir konuydu. Bu 5 yıllık protokolü bir an önce hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Bizim kulüplerimiz gerçekten çok değerli. Ortalama 100 yıllık başarılı geçmişleri var. Kulüplerimizi bizden sonraki nesillere devretmek bizim sorumluluğumuzda. Bu işbirliğini çok önemsiyoruz\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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