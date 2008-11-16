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Spor

Detroit Lakers'ı durdurdu

NBA'de Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 106-95 mağlup eden Detroit Pistons, rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

16 Kasım 2008 02:00


NBA'de Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 106-95 mağlup eden Detroit Pistons, rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve ligde yenilgisi bulunmayan tek takım olan Los Angeles Lakers, sahasında Detroit Pistons'a 106-95'lik skorla boyun eğerek unvanını kaybetti.

Allen Iverson takasıyla birlikte üst üste 2 maç kaybettikten sonra çıkışa geçen Detroit Pistons, bir önceki gece Sacramento Kings'i mağlup ettikten sonra Lakers karşısında da maça hızlı başlayan taraf oldu.

Allen Iverson ve Rasheed Wallace'ın basketleriyle 10-2'lik seri yakalayan Pistons, Kobe Bryant'ı durdurmayı başaramayınca ilk çeyreğin son 4 dakikasına 14-12 geride girdi. Rasheed Wallace'ın üst üste kaydettiği sayılarla yeniden öne geçen konuk takım, çeyreği de 23-16 üstün tamamladı. 

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İkinci çeyrekte de skor üretmekte zorlanmayan Pistons, skoru 28-18'e getirerek farkı çift hanelere çıkarttı. Kobe Bryant'ın sayılarıyla oyundan kopmamaya çalışan Lakers, soyunma odasına 53-44 geride gitti.




Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 6 dakikadan sonra savunma sertliğini artıran Pistons güçlü rakibinin farkı tek hanelere indirmesine izin vermedi ve son çeyreğe de 77-62'lik üstünlükle başladı.

Son çeyrekte Kobe Bryant'ın basketleriyle farkı eritmeye çalışan Lakers, rakibinin hücum silahları Allen Iverson ve Rasheed Wallace'ı durdurmayı başaramadı ve salondan 106-95'lik skorla mağlup ayrılarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

Konuk takımda Rasheed Wallace 25 sayı – 13 ribaunt – 2 blokluk performansıyla double-double yaparken, Allen Iverson 25 sayı – 4 ribaunt – 4 asist – 4 top çalmayla, Tayshaun Pirnce 18 sayı – 6 asist – 4 ribauntla ön plana çıktı. Ayrıca, Iverson'ın 7/12 saha içi isabetiyle oynamsı ise dikkat çekti.



Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant 29 sayı – 6 asist – 5 ribaunt – 4 top çalma ile maçı noktalarken, yıldız oyuncu kullandığı 30 şutun 12'sinde isabet kaydetti.

Lakers'ta Pau Gasol 15 sayı – 10 ribaunt – 6 asistle double-double yaparken, kenardan gelen Trevor Ariza 10 sayı – 7 ribaunt – 2 asist – 2 top çalmayla, Lamar Odom ise 11 sayı – 1 ribaunt – 1 asist – 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

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