Detroit Lakers'ı durdurdu

LeBron'un çıkışı sürüyor LeBron'un çıkışı sürüyor

Warriors'ı Morrow sırtladı Warriors'ı Morrow sırtladı

Yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve ligde yenilgisi bulunmayan tek takım olan Los Angeles Lakers, sahasında Detroit Pistons'a 106-95'lik skorla boyun eğerek unvanını kaybetti.Allen Iverson takasıyla birlikte üst üste 2 maç kaybettikten sonra çıkışa geçen Detroit Pistons, bir önceki gece Sacramento Kings'i mağlup ettikten sonra Lakers karşısında da maça hızlı başlayan taraf oldu.Allen Iverson ve Rasheed Wallace'ın basketleriyle 10-2'lik seri yakalayan Pistons, Kobe Bryant'ı durdurmayı başaramayınca ilk çeyreğin son 4 dakikasına 14-12 geride girdi. Rasheed Wallace'ın üst üste kaydettiği sayılarla yeniden öne geçen konuk takım, çeyreği de 23-16 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte de skor üretmekte zorlanmayan Pistons, skoru 28-18'e getirerek farkı çift hanelere çıkarttı. Kobe Bryant'ın sayılarıyla oyundan kopmamaya çalışan Lakers, soyunma odasına 53-44 geride gitti.Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 6 dakikadan sonra savunma sertliğini artıran Pistons güçlü rakibinin farkı tek hanelere indirmesine izin vermedi ve son çeyreğe de 77-62'lik üstünlükle başladı.Son çeyrekte Kobe Bryant'ın basketleriyle farkı eritmeye çalışan Lakers, rakibinin hücum silahları Allen Iverson ve Rasheed Wallace'ı durdurmayı başaramadı ve salondan 106-95'lik skorla mağlup ayrılarak sezonun ilk yenilgisini aldı.Konuk takımda Rasheed Wallace 25 sayı – 13 ribaunt – 2 blokluk performansıyla double-double yaparken, Allen Iverson 25 sayı – 4 ribaunt – 4 asist – 4 top çalmayla, Tayshaun Pirnce 18 sayı – 6 asist – 4 ribauntla ön plana çıktı. Ayrıca, Iverson'ın 7/12 saha içi isabetiyle oynamsı ise dikkat çekti.Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant 29 sayı – 6 asist – 5 ribaunt – 4 top çalma ile maçı noktalarken, yıldız oyuncu kullandığı 30 şutun 12'sinde isabet kaydetti.Lakers'ta Pau Gasol 15 sayı – 10 ribaunt – 6 asistle double-double yaparken, kenardan gelen Trevor Ariza 10 sayı – 7 ribaunt – 2 asist – 2 top çalmayla, Lamar Odom ise 11 sayı – 1 ribaunt – 1 asist – 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.