Detroit 'cevap'ı buldu



NBA'de Detroit Pistons, Allen Iverson'ı kadrosuna eklerken Chauncey Billups, Antonio McDyess ve Cheikh Samb'ı Denver Nuggets'a verdi.





2006 yılında takasla Philadelphia 76'ers'tan Denver Nuggets'a gelen tecrübeli yıldız Allen Iverson, bundan sonra Detroit Pistons'ın başarısı için ter dökecek.



Denver Nuggets ile Detroit Pistons kulüpleri üç önemli oyuncunun dahil olduğu takasın gerçekleştiğini açıkladı.



İki takım arasında gerçekleştirilen takasla Detroit Pistons kulübü Chauncey Billups, Antonio McDyess ve Cheikh Samb'ı Denver Nuggets'a gönderirken, yıldız oyuncu Allen Iverson'ı renklerine bağladı.



Bu takasla birlikte tecrübeli oyuncu Allen Iverson, iki yıl içinde ikinci kez takasla bir başka kulübün yolunu tutmuş oldu.



Yapılan açıklamada, Detroit Pistons'ın Salı günü Allen Iverson'ı basına tanıtılacağı belirtildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Pistons'ın Basketbol Şubesi Başkanı Joe Dumars, "Allen Iverson'ı Detroit Pistons organizasyonuna kazandırmaktan çok memnunuz. Iverson, ligde kendini kanıtlamış sayılı oyunculardan biri ve oyun kurucu pozisyonunda kadromuza yapacağı katkılardan çok mutluyuz" dedi.



Detroit Pistons dışında başka bir takımda oynamak istemediğini dile getiren Antonio McDyess'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu durumda McDyess'ın, emeklilik ya da Nuggets'la anlaşarak serbest kalma seçeneklerinden birini tercih etmesi bekleniyor.

