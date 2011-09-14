T24 - İngiliz Sanatçı Amy Winehouse’un ölümüyle ilgili rapor “detoks öldürür mü?” sorusunu gündeme getirdi.



Doktor Ender Saraç ve diyetisyen Taylan Kümeli, detoks konusunda dikkatli olunması gerektiğini, 3 günden uzun süren deroksun vücuda zararlı olduğunu anlattı.



Dr. Ender Saraç: Yanlış yapılan detoks ölümcül olabilir. Sağlıklı bir kişi detoks yapıyorsa sorun olmaz. Detoksun yan etkileri de vardır, bunlar ciltte kuruma, halsizlik, saç dökkülmesi, kemiklerde erime, güçten düşme, kansızlık gibi. O zaman hemen durdurmak lazım. Detoks yapacağım diye açlık çekmemek gerekir. Sağlıksız bir yaşam tarzı olan kişilerde grip olsanız bile ölebilirsiniz. Ama fazla kilolu kişilerde toksik hastalıkları olan kişilerde hekim kontrolünde yapılan bilinçli detokslar hayat kurtarır. Uzun süreli yapılmamalı, ramazanda 1 ay detoks yaptık. Yeni ay döneminde detoks yapılmalı ya da tam dolunay zamanında yapılmalı. Ay hareketlerine göre yapılırsa daha iyi olur. Alt zemini sağlam değilse detoks ölümcül olur bilinçli detoks yaşam Bedensel detoksu haftada 1 gün 3 hafta boyunca yapılınca uygun olur.



Diyetisyen Taylan Kümeli: Bütün olarak bakmak lazım Winehouse’un babasının söyleminde doğruluk payı var. Amy Winehouse aileden gelen bir kilo baskısı hep yaşamış bu nedenle anoreksik. Ayrıca yaşam tarzında uyuşurucu ve yanlış beslenme alışkanlığı olan biri. Tüm bu olumsuzluklara toplum karşısında güzel görünme baskısını eklenince takıntılı bir biçimde detoks yapıyor. Bu bütünün hepsi kendisini ölüme götürmüş. Arınmak istiyen kişi bedenine iyi bakmalı, sağlıklı olmalı. Sağlıksız biri detoks yapmamalı. Karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar arınmayı zaten sağlar sadece bu sistemi doğru çalıştırmak lazım. 6 ayda bir check-up yaparak kontrol altında kalmak gerekli. Sonra eğer tıkanan noktaları varsa (karaciğer yağlanması, kabızlık, bağırsak sorunları gibi) onları medikal olarak çözmek, sonra detoks yöntemleri uygulamak lazım. Yanlış kürler yapılarak vücüt florası bozulmadan detoks yapılmalıdır. 3 günden fazla detoks vücuda zarardır.





(Vatan)





