Deterjan ve aseton cildi kurutuyor

Cilt kuruluğuna zamanında müdahale edilmezse sonu egzamaya kadar gidebiliyor. Rahatsızlığın belirtilerini ve neler yapılması gerektiğini anlatan Dermatolog Eda Kumbasar, kadınları uyardı: Deterjan ve asetonla sık temastan kaçının!..



Kimlerde ya da hangi yaş grubunda cilt kuruluğu daha çok görülür?



Kuru deri, yaş ilerledikçe daha çok ortaya çıkan bir tablo. Yaşlanmayla beraber daha kuru ve daha az yağlı bir cilt oluşur. Normalde derinin üst tabakasının yüzde 10'luk bir kısmını su oluşturur. Bu tabakadaki suyun azalması deride çatlama, kaşıntı ve kuruluğa neden olur. Kuru cilde sahip olanların büyük çoğunluğunu sık duş alan kişiler oluşturur.



* Bu rahatsızlığın sebepleri neler olabilir?



Çevresel etkenler arasında su, deterjan, giysilerden dolayı oluşan sürtünme, sık uçak yolculuğu, rüzgara maruz kalmak, çevre kirliliği, klima ve kimyasal maddeler sıralanabilir. Bunların dışında atopik egzama, kalıtsal bazı hastalıklar, sedef gibi cilt hastalıkları, metabolik faktörler, tiroit bezinin yeterince çalışmaması, aşırı kilo kaybı ve ilerleyen yaş sayılabilir.



* Cilt kuruluğunun belirtileri nelerdir?



İlk belirti, derinin donuk gri, beyaz bir renk alması. Kuruluk arttıkça renk değişikliğine ek olarak ciltte gerilme hissi, pul pul soyulma kepeklenme, deri yüzeyinde pürüzlenme, çatlaklar ve hatta yarıklar oluşur. Kaşıntı, kuru derinin neden olduğu bir başka şikayettir. Kuruluk tedavi edilmezse sonunda egzamalar oluşur.



* Daha çok hangi bölgelerde görülür?



Kol, bacak ve gövdede belirgin olur çünkü bu bölgelerde daha az yağ bezleri vardır. Yüz, diğer vücut bölgelerine göre daha su geçirmezdir.



* Cilt kuruluğunu önlemek için neler yapmalı?



Özellikle sonbahar ve kış aylarında düşük nem oranına bağlı deri kuruluğu daha sık gelişir. Soğuk havalarda açıkta kalan bölgeleri özellikle elleri eldivenle korumak şart. Duştan sonra mutlaka nemlendirici sürülmeli. Sabunlar deriyi kuruttuğundan ph değeri 5.5 olan sabunsuz temizleyiciler veya yağ, gliserin oranı yüksek sabunlar kullanılmalı. Deterjan, aseton ve kimyasallarla sık temastan kaçınmalı.



* Ciltteki kuruluğu önlemek için nasıl bir beslenme önerirsiniz?



Bol su tüketilmeli. Bitki çayları ve meyve suları da etkili olabilir. Doymamış yağ asitlerinden zengin beslenme de cilt kuruluğunu önlemede çok önemli.



* Kuruluğa karşı dermatolojik ürünleri tavsiye eder misiniz?



Nemlendiricilerin içerdiği üre miktarını bilmek gerekir. Üre derinin doğal nemlendirici faktörünün önemli bir elemanıdır. Nemlendiricinin özelliği derinin üst tabakasını yeniden nemlendirmek olmalı. Üre içeren nemlendiriciler deriye daha fazla nemin çekilmesini sağlar.



Cosmopolitan

