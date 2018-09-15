Detaş Beton'da kur krizi nedeniyle üretim durdu

Kocaeli'de Destebaşı Grup'un iştiraki olan Detaş Beton Santrallerinin, son dönemde yaşanan dolar kuru dalgalanmaları ve inşaat piyasasındaki durgunluk nedeniyle üretimine ara verdiği öğrenildi.

Kocaeli gazetesinin haberine göre, günlük beton kapasitesi 2500 m³ olan ve Mehmet Destebaşı’na ait olan Detaş, Sancaktepe, Gebze, Kurtköy, Orhanlı, Göztepe, İzmit, Çayırova ve Kadıköy bölgelerinde bulunan hazır beton tesislerinde üretimi durdurdu. Bir dönem Gebze Ticaret Odası meclis üyeliği yapan Destebaşı, başkanlık yarışına da girmişti. Destebaşı Grup'un bünyesinde yaklaşık 600 kişi çalışıyor.

Beton dışında nakliye, madencilik, demircilik ve çimento alanlarında hizmet veren Destebaşı Grup'un çeklerinin de geri dönmeye başlandığı iddia ediliyor. Firmanın, işçilere ve müşterilerine ödeme yapmadığı, piyasaya mal vermeyi de durdurduğu ileri sürülüyor.

Şirketin "gayrimenkul satarak bu dönemi atlatmayı hedeflediği" iddia edildi.