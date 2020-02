Destici: Yunanistan zeytin dalını hak etmiyor

Eyüp KELEBEK/SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan\'ın PKK\'lılara ve FETÖ\'cülere sahip çıktığını söyleyerek, \"Bence artık Yunanistan zeytin dalını hak etmiyor, bence meşe sopası ile iyi bir sopalamak gerekiyor artık\" dedi.

Ankara\'dan Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesine gelen Mustafa Destici, cuma namazını Ulu Cami\'de kıldı. Namaz sonrası çay bahçesinde vatandaşlarla bayramlaşan Destici, burada basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Destici, Yunanistan\'ın Türkiye\'nin iyi komşuluk adımına bugüne kadar olumlu cevap vermediğini söyledi. Yunanistan\'ın her fırsatta Türkiye\'ye ve Türk milletine karşı düşmanlık yapmaktan çekinmediğini ifade eden Destici, şöyle davam etti:

\"Büyük Taarruz\'un birkaç gün sonra yıl dönümünü yaşayacağız 30 Ağustos\'ta. İzmir\'de denize dökülmenin intikamını almaya çalışıyorlar, daha acısını çıkarabilmiş değiller. Acısını hissediyorlar demek ki her fırsatta Türkiye\'ye düşmanlık yapmaya çalışıyorlar. Ama tabi Yunanistan\'ın şöyle bir durumu da var. Yunanistan şu an esir konumunda bir ülke. Yani mali olarak biliyorsunuz battı. Ve Avrupa Birliği\'nin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve ABD\'nin desteği ile ayakta durabiliyor. Ve dolayısıyla da bana göre bağımsız bir ülke değil. Bağımlı bir ülke, göbeğinden bağımlı. Dolayısıyla da Yunanistan\'ın şu an seçilmiş hükümetleri var ama, seçilmiş hükümetleri değil Yunanistan\'ı besleyen, mali krizde destek veren ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri aslında fiili olarak yönetiyor. Tabi buna karşılık Türkiye mutlaka gerekli adımları atmalıdır. Ve bunların başında da hem Kıbrıs\'ta sürdürülen çalışmalar hem Ege Denizi\'nde bizim kıta sahamızı ihlalleri ve bütün bunları göz önüne aldığımızda Yunanistan artık Türkiye\'den her türlü cevabı hak etmiş ülke konumundadır. \"

\'AÇALIM KAPILARI, MÜLTECİLERİ GÖNDERELİM\'

Türkiye\'nin Yunanistan\'a karşı yapacağı şeylerin olduğunu söyleyen Mustafa Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Onların başında da madem Yunanistan mültecileri bu kadar seviyor, madem ülkesine sığınanlara bu kadar kol kanat germe heveslisi, o zaman biz de açarız kapıları, açmalıyız daha doğrusu kapıları ve bizim ülkemizde olup da Yunanistan\'a geçmek isteyen, batıya geçmek isteyen bütün Suriye\'den gelenler başta olmak üzere mültecileri de o tarafa gönderelim. Madem bu kadar mülteci sevgisi var içlerinde, bu kadar insan sevgisi var, bu kadar hümanist olduklarını iddia ediyorlar. O zaman baksınlar, bunları, sevgileriyle, insan sevgileriyle başbaşa bırakalım. Bizim yapmamız gereken bu. Türkiye ne kadar alttan aldıysa, ne kadar komşuluk ilişkilerine zeval gelmesin diye hassasiyet gösterdiyse Yunanistan bunu Türkiye\'nin bir zaafiyeti olarak görmüştür, bir güçsüzlüğü olarak görmüştür. Şımardıkça şımarmıştır ve en son Türkiye\'de darbe yapan, Türkiye\'yi bir işgal girişimi ile karşı karşıya bırakılan darbecilere sahip çıkmıştır ve onların iltica taleplerini kabul etmiştir, mülteci olarak kabul etmiştir. Ve onları Türkiye\'ye vermeyi bırakın elini kolunu sallayarak Yunanistan\'da gezmeleri için ya da başka Avrupa ülkelerine geçmeleri için bütün imkanları kendilerine sağlamıştır. Yunanistan Türkiye\'ye açıkça düşmanlık yapmıştır ve yapmaktadır. 15 Temmuz hain FETÖ darbesini desteklediğini bu şekilde de açıkça ortaya koymuştur. Ve bundan sonra misliyle karşılık görmelidir ve göreceğini bilip bundan sonraki adımlarını da ona göre atmalıdır diye düşünüyorum.\"

İDAM CEZASININ GERİ GETİRİLMESİ

Hazırlayacakları idam teklifini 1 Ekim\'de meclise sunacaklarını belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şöyle konuştu:

\"1 Ekim\'de meclis açıldıktan sonra biz Büyük Birlik Partisi olarak belli suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesiyle ilgili hazırlanan kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne sunacağız. Oradaki grubu olan 4 siyasi partimizle paylaşacağız, HDP dışındakilerin, desteklerini isteyeceğiz. Tabi bizim burada bazıları hem iftira atarak hem de yalan haber yayarak, yalan iftiraya dayalı yazılar kaleme alarak sanki bizim bütün suçlarla ilgili, özellikle siyasi suçlarla ilgili idam cezası istediğimiz gibi bir spekülasyon oluşturup bizim bu idam talebimizi sulandırmaya çalışıyorlar ya da zayıflatmaya çalışıyorlar. Biz açık net, çerçeveleri çizilmiş bir idam cezasından bahsediyoruz. Biz iki suç için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bunlardan birincisi küçük yaştaki çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için istiyoruz, sapık caniler için istiyoruz. İkincisi de kurgulayarak, bilerek Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik koruyucumuzu, sivil vatandaşımızı, kundaktaki bebeğimizi katleden ve seri katil olarak ölüm makinesi haline dönüşmüş olanlarla ilgili biz idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Buna daha önce de net olarak söyledik. Bizim siyasi suçlarla ilgili bir idam cezası isteğimiz bugüne kadar hiç olmadı, bundan sonra da olmaz. Ama biz bu iki kesim için mutlaka mutlaka idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Ve inşallah da Ekim ayında meclis açıldıktan sonra da hazırladığımız teklifi 4 siyasi parti grubuyla paylaşacağız. Ve desteklemelerini isteyeceğiz. İnşallah destek vermelerini arzu ediyoruz çünkü toplumun bu konuda büyük bir talebi var. Toplum bunu istiyor. Yani küçük yaştaki çocuklarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasını istemiyor musunuz? Bizzat kuruşunu sıkıp askerimizi, polisimizi kundaktaki bebeği öldüren teröristler için idam cezası istemiyor musunuz? Vatandaşımızın yüzde 90\'ı, sadece Sivrihisar\'da Eskişehir\'de değil Türkiye\'nin her tarafında yüzde 90\'ı bu iki kesim için idam cezasının geri getirilmesini istiyor. Biz de millet adına bunu meclise sunacağız ve HDP dışındaki, PKK\'nın partisi dışındaki diğer partilerin de desteğini isteyeceğiz. HDP çünkü PKK\'nın ta kendisidir. Bakın HDP milletvekillerinin de Yunanistan\'a kaçıyor ve oraya sığınıyor olması da Yunanistan\'ın PKK\'ya bugüne kadar verdiği desteğinde çok açık ve net bir göstergesidir. Yunanistan sadece 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren FETÖ\'cülere değil ondan öncesinde PKK\'ya, DHKP-C\'ye yani Türkiye içerisinde terör eylemi gerçekleştiren ne kadar terörist varsa ondan öncesinde ASALA\'ya bütün bu terör örgütlerine sahip çıkmıştır. Ve halen de sahip çıkmaya devam etmektedir.\"

\'MEŞE SOPASIYLA SOPALAMAK GEREKİYOR\'

Türkiye\'nin artık Yunanistan\'a zeytin dalı uzatmaması gerektiğini söyleyen Mustafa Destici, \"Artık Türkiye, Yunanistan\'ın bu şımarık ve düşmanca tavırlarını görmezden gelerek hareket edemez. Nereye kadar zeytin dalı uzatacağız? Yani adam bize kötülük yapıyor biz zeytin dalı uzatıyoruz. Adam PKK\'lıları alıyor zeytin dalı, FETÖ\'cüleri alıyor zeytin dalı, Kıbrıs\'ta işgale kalkıyor zeytin dalı, Ege saha kıtalığını ihlal ediyor zeytin dalı. Bence artık Yunanistan zeytin dalını hak etmiyor, bence meşe sopası ile iyi bir sopalamak gerekiyor artık. Yunanistan bunu hak ediyor artık\" dedi.



