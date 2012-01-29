-Destici yeniden BBP Genel Başkanı ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Büyük Birlik Partisi (BBP) 8. Olağan Kurultayı'nda Mustafa Destici 780 oy alarak yeniden genel başkan oldu. Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki kurultayda kayıtlı bin 159 delegeden 801'i oy kullandı. 21 oy geçersiz sayıldı. Destici, geçerli 780 oyu alarak genel başkanlığa ikinci kez seçildi. Teşekkür konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Destici, BBP'nin bir siyasi partinin ötesinde; misyonun, duruşun, ideolojinin partisi olduğunu belirterek yürüyüşünde kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kuruluşlarının 19. yılında dost düşman herkesin BBP'nin dürüstlük ve doğruluğundan bahsettiğini kaydeden Destici, milletin iktidarını gerçekleştirene kadar hareketin süreceğini ifade etti. Teşkilatların daha iyi çalışması için bazı tüzük değişikliklerini yaptıklarını da anımsatan Destici, partinin gençlik kollarının adının ''Alperen Gençlik Kolları'' olarak değiştirildiğine dikkati çekti. Tüm partililerden çalışmasını isteyen Destici, herkesi harekete destek vermeye çağırdı ve özellikle kadınlardan katılım istedi.